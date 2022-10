Mannheimer Morgen Plus-Artikel Advent Bibliser Weihnachtsmarkt geht weiter

Der Bibliser Weihnachtsmarkt am Rathaus öffnet wieder: am 26. November von 15 bis 21 Uhr und am 27. November von 14 bis 20 Uhr. Nach zwei Jahren Corona-Pause geht's weiter. Der Nikolaus ist an beiden Tagen um 18 Uhr da.