In den vergangenen zwei Jahren war wegen Covid im Vogel- und Naturschutzverein Wattenheim wenig los. Deshalb waren die Mitglieder auch nicht in den Schulen, wie Vorsitzender Rudi Kronauer. berichtete. Auch die Jahreshauptversammlungen sind komplett ausgefallen. „Trotzdem gab es mehrere Arbeitseinsätze rund um die Vogelhütte“, so der Vorsitzende.

Geschäftsführer Ruven Kronauer war mit

...