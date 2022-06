Biblis. Die Räume samt der Umgebungsleuchten am Stützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr Biblis sind komplett auf Leuchtdioden, kurz LED, umgestellt worden. Ganze 172 Lampen wurden im und am Gebäude ausgetauscht. „Dadurch werden rund 223 Tonnen CO2 über die Lebensdauer der LEDs eingespart. Das sind rund 64 Prozent an Strom, die nicht weiter verbraucht werden“, freut sich Bürgermeister Volker

...