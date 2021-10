Bibliser Sportlerehrung in kleiner Runde

Biblis. Die Sportlerehrung der Gemeinde Biblis fand in einem so ganz anderen Rahmen statt als sonst. Bürgermeister Volker Scheib begrüßte im Foyer des Rathauses lediglich Nina Hofmann von den Radfahrern, Rafael Bednorz vom Tennisclub und Heinz Janson, der als Einzelsportler angetreten war. Sie nahmen die Ehrung in Stellvertretung für ihre Vereinskollegen entgegen und verteilten sie anschließend.

Es waren deswegen so wenig Meldungen, weil die Pandemie sehr viele Wettkämpfe unmöglich gemacht hatte. Auch das Training war für viele Vereine lange Zeit nicht möglich, die Hallen waren lange geschlossen. Und so musste, wenn möglich, an der frischen Luft trainiert werden. Für alle, die allein oder in kleinen Gruppen unterwegs waren und nicht als große Mannschaft übten, wie beispielsweise die Fußballer, war das leichter umzusetzen. Der Tennissport im Sommer bot sich dafür bestens an, auch Radfahren war immer möglich.

„Die Sportlerehrung gibt es schon sehr lange. Dieses Jahr ist es die 46 Ehrung. Wir hoffen, dass wir die nächste wieder im gewohnten Rahmen am Sonntagmorgen mit allen Sportlern, mit Musik und einem großen Buffet feiern können“, sagte Bürgermeister Volker Scheib. Heinz Janson war bei jeder Ehrung dabei und in der vergangenen Saison der Älteste in seiner Sportart Rasensport mit Jahrgang 1937. „Meine besten Jahre sind vorbei“, erklärte er. Aber er ist immer noch am Start, wenn es gilt, Hammer, Diskus und anderes Gerät zu werfen. Dieses Mal holte er den dritten Platz der Internationalen Deutschen Seniorenmeisterschaft im Rasensport im Dreikampf mit 80 Kilogramm.

Er plauderte im Rathaus über frühere Erfolge, wobei er sich haargenau an die Gewichte und Weiten erinnerte, die er geworfen hatte, und an die Bedingungen, unter denen der Wettkampf stattfand. Oft war er beim Fünfkampf bei Meisterschaften in aller Welt dabei und hatte sehr viel gesehen und erlebt. „Sie könnten Kulturbotschafter von Biblis sein“, meinte Scheib. In Jansons 60er Jahren war er einmal Vizemeister seiner Disziplin bei der WM in Südafrika. Damals warf er 14,62 Meter.

Prinzessin überreicht Urkunden

Die Kunstradfahrer hatten Glück. Bevor der Lockdown 2020 kam, waren schon Wettbewerbe gewesen. In Biblis wird lediglich Einer- und Zweier-Kunstrad gefahren. „Es gibt allerdings noch andere Disziplinen, aber die besetzen wir hier nicht“, gab Nina Hofmann dem Bürgermeister Auskunft.

Beim Tennisclub waren es ebenfalls gute Bedingungen im Sommer 2020. „Diesen Sport kann man bis ins hohe Alter ausüben. Und der TCB macht eine super Jugendarbeit“, lobte Scheib. Die Gurkenprinzessin Melanie war dieses Mal allein gekommen, denn die Gurkenkönigin Leonie Marie I. war verhindert. Sie überreichte die Urkunden, Geldpräsente und noch eine kleine Überraschung.

Konstantin Großmann, Vorsitzender der Gemeindevertretung, gratulierte zu den sportlichen Erfolgen. „Der Sport hat gerade in der Corona-Situation eine Vorbildfunktion in der Gemeinde übernommen. Sie stehen hier stellvertretend für ihre Vereine“, erklärte Großmann. Es gebe immer Menschen, die sich mit ihrer Leistung messen wollen. Der Sport vermittle die Grundlagen dafür. Und er lehre auch, mit Sieg oder Niederlage umgehen zu können. Er sei für Individualisten oder Mannschaften geeignet.

Großmann bedankte sich besonders bei allen Trainern und Übungsleitern, die es mit viel Kreativität möglich gemacht haben, dass der Sport weiter ausgeübt werden kann. Sein Dank ging auch an alle Sportler und die Sponsoren.

Neben Heinz Janson, der für die MTG Mannheim startet, wurden Helena Bauer (1. Platz Bezirksmeisterschaften, Einer-Kunstrad, U13), Ina Vollrath (3. Platz Bezirksmeisterschaften, Einer-Kunstrad, U13) samt den Trainerinnen Tina Hofmann und Samira Schwendy von RV Vorwärts geehrt.

Trainer beim TCB sind Sascha Schnöller und Stefan Hofmann. Unter anderem trainieren sie die Herren 60, die den 1. Platz in der Bezirksliga B geholt haben. Es spielten: Hartmut Ringe, Herbert Rathgeber, Manfred Reinhardt, Michael Mücke, Rainer Jung, Rainer Seibert, Werner Ruppert.

Im Team der Herren 65 spielten Hartmut Ringe, Herbert Rathgeber, Herbert Schmietendorf, Michael Mücke, Rainer Seibert, Werner Ruppert. Gemeinsam haben sie den 1. Platz in der Kreisliga A geholt. Zur U18 Mannschaft, Meister in der Junioren Kreisliga A, gehören: Chris Merkt, Christopher Zappen, Genglin Michael Rüstemeier, Maximilian Röhrborn, Niklas Bednorz und Niklas Mohler.

Die Damen II holten den 2. Platz in der Bezirksoberliga mit Doris Bednorz-Knutz, Franziska Gabriel, Katharina Grünig, Leonie Münzenberger, Martina Beirich, Nina Hofmann, Selina Schmitt und Theresa Ritzert. Das Team der Damen schaffte den 5. Platz in der Verbandsliga mit Ann-Kathrin Thoma, Celine Jobst, Danjana Luisa Schneider, Fabienne Jobst und Nina Hofmann.