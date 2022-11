Bibliser sollen Gefahren benennen

Biblis. Wie sollen der Verkehr und das Straßenbild in Biblis in Zukunft aussehen? Antworten auf diese und weitere Fragen soll ein Parkraum- und Mobilitätskonzept bieten. Ein Workshop dazu veranstaltet die Gemeinde Biblis mit dem Stadtumbaumanagement der ProjektStadt/Integrierte Stadtentwicklung und dem mit der Konzeptentwicklung beauftragten Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Weber am Samstag, 5. November, von 11 bis 14.30 Uhr. Im Rathaus können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Wünsche einbringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Workshop sollen die Stärken und Schwächen der aktuellen Verkehrssituation in Biblis zu analysiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind dabei die Experten, die wissen, wo Wegeverbindungen fehlen oder Gefahrenstellen bestehen. „Das Mobilitätskonzept hilft unserer Gemeinde dabei, alle Voraussetzungen für eine nachhaltige, barrierefreie Mobilität zu schaffen“, sagt Bürgermeister Volker Scheib.

Über Straßen und Verkehr in Biblis reden Bürger am Samstag. © Berno Nix

Radwege und Parken Thema

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Workshop Gemeindesee Biblis: Planungen gehen ins Detail Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtentwicklung Bibliser Kinder freuen sich auf Skaterplatz Mehr erfahren

In Diskussionsrunden wird besprochen, wie sich die Bürgerinnen und Bürger ihre Mobilität in Biblis vorstellen. Wo fehlen Radwege, wo soll es zukünftig Parkflächen geben? „Die Ideen und Wünsche der Bibliser sind ein wichtiger Baustein der Mobilitätsstrategie“, betont Projektleiterin Alexa von Wedel von der ProjektStadt/Integrierte Stadtentwicklung. „Daher ist es wichtig, dass sich Bibliser aus allen Generationen beteiligen“, ergänzt ihre Kollegin Faiza Azarar.

Für die Umgestaltung stehen der Gemeinde Fördermittel aus dem Stadtumbauprogramm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ zur Verfügung. red

Workshop am Samstag, 5. November, 11 bis 14.30 Uhr