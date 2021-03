Biblis. Die Bibliser Schule in den Weschnitzauen ist wegen eines Infektionsfalls mit dem Coronavirus geschlossen. „Seit Dienstag gilt ein Betretungsverbot“, teilt Rektorin Nicole Skubella dieser Redaktion mit. An diesem Freitag wird die Schulgemeinschaft in der Riedhalle auf das Virus getestet. Dazu gehören neben den Grundschülern und Lehrern auch die Mitarbeiter der Verwaltung und Haustechnik. „Insgesamt sind das 230 Personen“, sagt die Rektorin. Wie lange das Betretungsverbot andauere, sei noch nicht absehbar. Bislang wurden die Kinder im Wechsel an der Schule in den Weschnitzauen unterrichtet. Die Mädchen und Jungen in der Notbetreuung konnten täglich in die Schule kommen. Sie seien von den Wechselschichten isoliert worden.