Biblis. Zu einer Reise in die faszinierende Welt der Berge, in ferne Länder und deren gigantische Bergmassive entführte Höhenbergsteiger Hans Kammerlander begeisterte Zuschauer und Zuhörer in der Bibliser Filminsel.

17 Monate lang hatten sie auf seinen Vortrag gewartet, der Corona-bedingt immer wieder verschoben werden musste. Doch sie wurden mit eindrucksvollen Aufnahmen und Berichten

...