Bibliser Parlament konstituiert sich

Biblis. Die Bibliser Gemeindevertretung trifft sich am Mittwoch, 21. April, um 19 Uhr zu ihrer konstituierenden Sitzung in der Riedhalle. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Volker Scheib leitet zunächst das älteste Mitglied der Gemeindevertretung die Sitzung, bis ein neuer Vorsitzender gewählt ist. Außerdem werden die Schriftführer gewählt. Danach wird über einen Einspruch entschieden, der gegen das Ergebnis der Kommunalwahl eingegangen ist. Im Anschluss kann die Gültigkeit der Wahl beschlossen werden. Dann berät das Parlament darüber, wie hoch die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten künftig sein soll. Anschließend werden diese gewählt und vereidigt. Wenn die möglichen Nachrücker ins Parlament benannt sind, werden die Ausschüsse gebildet und die Mitglieder gewählt. Dann steht die Wahl der Vertreter für die Gremien an, in denen Biblis als Gemeinde vertreten ist. Die Sitzung ist öffentlich. Die Corona-Regeln sind einzuhalten. kur

AdUnit urban-intext1