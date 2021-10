Bibliser Ortsgeschichte auf der Spur

Biblis. Wissenswertes rund um die Gemeinde Biblis hat Günter Mössinger den Mitgliedern des Ortsparlaments vermittelt. Der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte lud dazu ein, viele Stellen im Ort neu zu entdecken. Wobei von dem, was er berichtete, nur selten noch etwas zu sehen war. Da war vor allem die Vorstellungskraft der Politiker gefragt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es war der zweite historische Rundgang nach der „Nachtwächterführung“ vor einigen Jahren, die damals noch mit dem inzwischen verstorbenen Schriftführer Rudi Dörr und weiteren Mitstreitern durchgeführt wurde. Seitdem hat der Verein viel Neues herausgefunden und die Route war völlig anders als damals, wo sie in der Enggasse bei der ehemaligen Synagoge begann. Dieses Mal war der Start an der frisch aufgestellten Glocke zwischen Pfarrkirche St. Bartholomäus und dem Gemeindezentrum.

Hier stand um 625 in Richtung Gemeindesee das karolingische Krongut. Es war unter anderem dazu da, den Hofstaat von Karl dem Großen bei den 18 Besuchen in Worms mit Essen zu versorgen. „Alle Beschäftigten des Kronguts zählten zur Familie des Königs und hatten daher Sonderrechte“, erzählte Mössinger. Er hatte für hier und alle späteren Punkte auf dem Rundgang laminierte Pläne mit Zeichnungen oder Rekonstruktionen dabei. Dabei holte er historisch weit aus, denn er konnte viel aus seinem Wissensschatz berichten.

An dieser Stelle stand auch der ältere Vorläufer des Kirchenbaus, die Calvinkirche, die um 1560 entstand. Erweitert wurde die Simultankirche 1759 und stand gut 100 Jahre, bis 1865 die Empore bei der Erstkommunion einbrach.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Inzwischen war es dunkel geworden. Der Rundgang führte durch den Briebelweg, wo es schöne Laternenlampen zu sehen gab, bis in die Annastraße. Dort hatte Hermann Schestag die Heilig-Kreuz-Kapelle geöffnet, so dass alle nicht wie sonst nur einen Blick hineinwerfen, sondern auch einen Schritt in die kleine Kapelle hinein machen konnten. Schestag kümmert sich seit 23 Jahren ehrenamtlich um das Gebäude, stellt frische Blumen hinein und sorgt für Kerzen und die Sauberkeit.

Weiter ging es über den alten Friedhof. Dort sind an der Mauer die alten Pestkreuze verbaut. Es sind barocke Sandsteinkreuze, die aber nicht aus den Hochzeiten der Pest stammen, sondern aus den Jahren dazwischen. Sie waren als Grabmale auf dem sogenannten Pestfriedhof aufgestellt gewesen und tragen, bei genauem Hinsehen, oft noch die Daten des Verstorbenen.

„Es sind ganz außergewöhnliche Grabkreuze“, stellte Mössinger fest. Das große Kreuz, das auf dem Mittelweg in der Hauptachse steht, wurde einst von Pfarrer David Glanzner um 1800 für den Pestfriedhof gestiftet. „Bevor man es für den alten Friedhof 1839 verwendete, haben die Bibliser bei den Nachfahren um Erlaubnis gefragt“, wusste der Heimatforscher zu erzählen.

Am Bahnhof war ein weiterer Halt. Als die Riedbahn Darmstadt – Worms gebaut wurde, wollte Biblis vorne mit dabei sein. 1869 musste die Gemeinde 20 000 Gulden im Voraus bezahlen. Der erste Zug hielt hier am 30. Mai 1869. „Das war eine gute Sache. Die Bahn brachte viele Arbeitsplätze und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Gurken wurden mit der Bahn verschickt“, betonte Mössinger.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Parlamentarier erfuhren noch von der Ziegelei, der Dampfmühle, dem Ärztehaus in der Bahnhofstraße, dem Salzmonopol und der alten Brennerei. Der Abschluss war am alten Rathaus, wo Mössinger ein Bild von dem achteckigen Turm zeigte, der wieder aufgebaut werden soll.