Bibliser Kinder toben durch die Riedhalle

Biblis. 15 Kinder aus Biblis hatten in der Riedhalle ihren Spaß beim Radfahrverein und der Sportjugend Bergstraße am zweiten Tag der Ferienspiele der Vereine. „Es sind wahrscheinlich viele in den Urlaub gefahren“, vermutete Marc Meckel vom Vorstand der Sportjugend, der eigentlich mehr Zuspruch erwartet hatte. Trotzdem hat der Veranstalter alles aufgeboten, was Kinderherzen höherschlagen lässt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter anderem gab es Pedalos, Waveboards, die sich selbst bewegten, sobald man sich darauf stellt, und viele Spielgeräte, wie Stapelbecher und andere Geschicklichkeitsspiele, die herausfordernd waren. Auch eine ihrer vielen Hüpfburgen hatte die Sportjugend mitgebracht, auf denen die Kinder herumtollten.

Es war ein langer Tag, der bereits um 9 Uhr begann. Die ganze Halle stand zur Verfügung, um sich auszubreiten. Die Bühne eignete sich bestens für die Stapelbecher. In der Halle waren noch Turngeräte wie der Barren aufgebaut. Auch hier konnten sich die kleinen Tagesgäste ausprobieren. Am Nachmittag machte das Team mit den Kleinen einen Fahrradausflug. „Die Kinder können alle Rad fahren, und die Räder haben wir vom Verein auch hier“, bestätigte Werner Hartel, der in Doppelfunktion anwesend war. Zum einen ist er Vereinsmitglied beim RV Vorwärts, zum anderen Vorsitzender der Sportjugend. Er hatte viele Betreuer dabei, so dass die spontane Idee gut umzusetzen war. Die Strecke führte nach Wattenheim an der Weschnitz entlang und über den Badesee wieder zurück in die Gemeinde und die Riedhalle.

Dabei hat Hartel gleich die neueste Anschaffung für die Sportjugend getestet. „Es ist ein Kinderfahrradanhänger, den wir mit Hilfe einer Förderung angeschafft haben. Er ist sehr sicher und darüber hinaus praktisch“, erklärte der Vorsitzende. Zwei Kinder können darin Platz nehmen. Er ist mit Gurten zum Anschnallen versehen, und das Verdeck kann man schließen. Das war wegen der fehlenden Sonne gar nicht nötig. Das Wetter war nach dem sonnigen und warmen Wochenende vor allem kühl und bewölkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Für die Kinder ist es angenehmer, wenn sie in der Halle nicht so schwitzen müssen“, betonte Hartel. Er ist froh, dass er auch seine Stunden für Einradfahrer im Radfahrverein wieder in der Riedhalle durchführen darf. Donnerstags ab 17 Uhr und freitags ab 20 Uhr treffen sich die Gruppen. Derzeit sind etwa acht bis zehn Kinder dabei.

Keine Ferienspiele im Herbst

„Es ist nur schade, dass nur wenig Einsteiger zum Schnuppern kommen wollen. Das ist leider eine Folge von Corona“, bedauerte er. Gerade im Hinblick auf den Herbst ist er dankbar, dass vorerst wieder die Treffen und das Training in der Halle erlaubt sind.

Mit Sicherheit kann Hartel schon sagen, dass die Herbstferienspiele dieses Jahr ausfallen. Sonst veranstaltet diese immer die Sportjugend. „Es ist schlimm, dass man so gar nicht planen kann, weil man nicht weiß, wie sich die Zahlen in der Pandemie weiterentwickeln“, stellte der Vorsitzende fest.