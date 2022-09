Bibliser Händler laden wieder zur Herbstvielfalt ein

Biblis. Die Bibliser Herbstvielfalt ist zurück. Nach zweijähriger Pause ist das Team des Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis (WVB) glücklich, dass es dieses Jahr wieder möglich ist, die Veranstaltung stattfinden zu lassen. Ab 11 Uhr ist der Kunst- und Handwerkermarkt in der Ortsmitte am 18. September geöffnet. Viele Bibliser Gewerbetreibende sowie Künstler aus Biblis und der Region werden vertreten sein. Sie wollen Buntes, Schönes und Kreatives auf einem Fleck bieten.

An über 50 Ständen gibt es Unikate aus Holz, Stein oder Glas, Ton, Silber oder Wolle. Das Angebot reicht von Schmuck und Accessoires über Funktionales für Haus und Garten, Deko in den verschiedensten Stilen und Materialien bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Zahlreiche Vereine bieten Aktionen für Kinder an. Bei den Fußballern von BiNoWa kann man beim Torwandschießen seine Zielsicherheit testen. Außerdem sind die TG Biblis und der Radfahrverein „Vorwärts“ mit dabei. Die Fastnachter der Biwwelser Babbeldaschen verwöhnen die Besucher mit Kaffee und Kuchen und basteln mit den Kindern. Auch an Stand der Kita „Pusteblume“ wird den jungen Festbesuchern nicht langweilig.

Die Freiwillige Feuerwehr bringt ein Feuerwehrfahrzeug und viele Informationen mit. Das Jugendrotkreuz bietet nicht nur Glittertattoos und Kinderschminken an, sondern stellt auch seinen neuen Krankentransportwagen (KTW) vor. Von 12 bis 18 Uhr öffnet auch der Einzelhandel seine Türen.

Im großen Biergarten „Bella´s Garten“ in der Ortsmitte können die Besucher bei Livemusik ein Päuschen einlegen. Bereits am Samstagabend ab 19 Uhr wird dort für Unterhaltung und gute Stimmung gesorgt. Am Sonntag lädt der Biergarten ab 11 Uhr zum Frühshoppen ein, und ab 14 Uhr ist wieder Livemusik geboten. Am Stand „Zur Rheinfähre“ wird es ebenfalls Livemusik und italienische Köstlichkeiten geben.

Eröffnet wird die Herbstvielfalt am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr durch Bürgermeister Volker Scheib und die Gurkenkönigin Leonie Marie I. mit ihrer Prinzessin Melanie. Die Eröffnung findet am PUB – Pop-up Store Biblis statt. Hier beginnt auch die Festmeile.

Shuttlebus fährt Festmeile ab

Besucher können auf den großen Parkplätzen ihr Auto abstellen und mit dem Shuttlebus, der von der Gemeinde Biblis mitfinanziert wird, in die Ortsmitte fahren. Er fährt eine Route vom Rathausparkplatz bis zum Einkaufsgelände Marsch. Die Haltestellen sind Rathausparkplatz - Knupfer-Parkplatz - bei Hollerbach und FrauenZimmer – Bruchrainstraße bei Radio Weickert – Parkplatz Einkaufsgelände bei Marsch Schlafkultur. red