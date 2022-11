Bibliser Frohsinn gedenkt der Verstorbenen

Biblis. Es ist lange Tradition: Jedes Jahr an Totensonntag treffen sich die Sängerinnen und Sänger des Bibliser Frohsinn zu einem kleinen Konzert am Mittelkreuz auf dem Friedhof. Der letzte Sonntag vor Beginn der Adventszeit ist vor allem in der evangelischen Kirche dem Gedenken an die Verstorbenen gewidmet. Auch der Frohsinn erinnert an diesem Tag an seine verstorbenen Sängerinnen und Sänger mit Text- und Liedbeiträgen. Dazu haben sich auch wieder einige Friedhofsbesucher eingefunden, die andächtig zuhören. sbo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1