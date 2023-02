Bibliser Filminsel zeigt Avatar 2

Biblis. „Avatar 2: The Way of Water“ von James Cameron ist in der Bibliser Filminsel in 3 D zu sehen – am Freitag, 17. Februar, 20 Uhr, Samstag, 18. Februar, 14 und 20 Uhr, sowie Sonntag, 19. Februar, 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr als zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Films haben Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet mit zwei eigenen und zwei adoptierten Kindern, einem Menschenjungen und der adoptierten Na’vi-Teenagerin Kiri (Sigourney Weaver). Doch ihre Heimat ist weiterhin nicht sicher.

Bereits am Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr, wird „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ gezeigt. Darin geht es um Mascha (Aylin Tezel), die für ihre Freunde vor allem eines ist: wild, laut und kompromisslos. Die Übersetzerin ist eine Kosmopolitin, wie sie im Buche steht. Sie ist intelligent, belesen, spricht fünf Sprachen, doch über ihre eigene Geschichte verliert sie nie ein Wort. Mascha ist eine Geflüchtete, ihr Freundeskreis könnte bunter nicht sein. Vor Kurzem ist sie erst mit ihrem Freund Elias zusammengezogen. Nach einem Sportunfall ist für das junge Paar nichts mehr so, wie es einmal war.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kino Dramen auf der Leinwand Mehr erfahren

Für Kinder läuft der Animationsfilm „Im Himmel ist auch Platz für Mäuse“. Gezeigt wird der Film über eine unüberwindbare Freundschaft am Sonntag, 19. Februar, 16 Uhr. cid