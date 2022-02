Von Stefanie Reis

„Die Blutspender haben sich schon sehr an den Modus mit der digitalen Anmeldung gewöhnt. Das ist jetzt schon selbstverständlich“, erklärt Adelheid Schultheiß vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Biblis. War die Online-Anmeldung vor Corona noch ein Pilotprojekt vor Ort, so bietet sie inzwischen sowohl dem Blutspender-Team als auch den Ehrenamtlichen eine gute

...