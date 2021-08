Bibliser CDU auf Sommertour

Biblis. Die Bibliser CDU lädt am Montag, 30. August, alle Interessierten zu der zweiten Sommerradtour durch Biblis ein. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Weschnitzbrücke am Bruchweiher. Dort wird der Geschäftsführer des Gewässerverbandes Bergstraße, Ulrich Androsch, gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister über die anstehende Deichsanierung berichten.

Im Anschluss, gegen 19 Uhr, werden die Teilnehmer über den aktuellen Stand und die weiteren Schritte zur Bebauung im Helfrichsgärtel IV und V unterrichtet. Weiter geht es dann an die Schule in den Weschnitzauen. Dort werden die Planungen für den Schulneubau sowie die aktuellen Beratungen für einen möglichen Sporthallenneubau erläutert. Der Abschluss findet in Bellas Biergarten statt. red.