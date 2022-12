Bibliser Bürgermeister Volker Scheib: „Ich bin der richtige Mann am richtigen Ort“

Wo macht die Gemeinde Fortschritte?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Volker Scheib: Unsere Großgemeinde macht enorme Fortschritte in vielen Bereichen. Ich will zuerst den sozialen Zusammenhalt anführen. Durch Corona, und seit dieser Zeit bin ich auch Bürgermeister, stehe ich in ständiger Konfrontation von sozialem Engagement und sozialem Notstand.

Viele Bibliser wollen helfen. Und viele Menschen brauchen Hilfe.

Scheib: Ja, es gibt den sozialen Entzug. Viele waren isoliert. Mein Bestreben ist, das bürgerschaftliche Engagement zu unterstützen. Das gilt nicht nur für Corona, sondern auch für die Ukraine-Hilfe. Dafür hat die Gemeinde Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße zur Verfügung gestellt, einen Runden Tisch gebildet und Netzwerke für die Helfer geschaffen. In Biblis wurden über 50 Menschen aus der Ukraine privat untergebracht. Das ist kreisweit einmalig. Dafür können wir nur demütig danken. Bei Corona war es eine Hilfe, für Menschen einkaufen zu gehen, die einen besonderen Schutzstatus haben. Auch da gab es ein hohes Eigenengagement.

Der Stadtumbau ist endlich in Biblis sichtbar. Dieses Förderprogramm hat Ihr Vorgänger Felix Kusicka angestoßen.

Scheib: Ich habe einen totalen Stillstand übernommen und ein konfuses Programm, das in vielen Bereichen ein Wunschkonzert war. Ein Beispiel ist das Ärztehaus, das war damals Wahlkampfthema. Ich habe eine klare Ansage gemacht, zu der ich heute noch stehe: Auf den Platz hinter dem Rathaus kommt kein Ärztehaus hin. Das ist jetzt auch so.

Die Gemeindevertretung hatte das Ärztehaus schon beschlossen. Wie haben Sie das Parlament zum Umdenken gebracht?

Scheib: Ich habe lange argumentiert. Auch rechtlich wäre es nicht gegangen, weil wir für das Förderprogramm einen Vertrag unterschrieben haben. Wenn wir Miete für ein Ärztehaus verlangen, bekommen wir keinen Zuschuss aus dem Förderprogramm. Irgendwann wurde dies stärker reflektiert, so dass der Beschluss dann weg war.

Sie hatten andere Pläne mit dem Rathaus-Quartier?

Scheib. Die Bürgerschaft wünschte sich von Anfang an, dass wir gemeinsam einen Platz finden, auf dem wir Feste feiern können. Für mich als Bürgermeister ist es wichtig, dass dort auch Parkplätze entstehen, um den Verkehr im Ortskern zu entlasten. Daher spreche ich von einem multifunktionalen Platz hinter dem Rathaus. Mit ein paar Handgriffen soll aus dem Markt- ein Festplatz werden. Wir haben einen Planer gefunden, der diesen Platz für uns gestaltet. Dazu werden auch die Bürgerinnen und Bürger befragt.

Was ist noch geplant?

Scheib: Parallel dazu war auch der Gemeindesee ein großes Thema. Dazu hatten wir zweimal eine Öffentlichkeitsrunde. Mehr als 100 Menschen haben sich beteiligt. Wir haben über 200 eingereichte Ideen. Dann haben wir die Sanierung unseres alten Rathauses. Dazu gehört die Veränderung des Turms, der nun seine ursprüngliche Form hat. Die Politik war dafür, dass wir das so machen. Die Argumente sprachen dafür. Erstens wegen des Denkmalschutzes. Zweitens hätte auch der bisherige Turm renoviert werden müssen. Drittens bekommen wir durch ISEK einen Zuschuss von 66 Prozent, das sind 550 000 Euro!

Wie teuer wird die Rathaussanierung insgesamt?

Scheib: Wir sind bei knapp 750 000 Euro. Die Baukosten sind gestiegen. Es gab auch verdeckte Schäden, die erst während der Sanierung am Dach sichtbar wurden. Mit der Sanierung haben wir einen Sprung nach vorne gemacht. Das alte Rathaus wird zum Markenzeichen. Die Renovierung und Neugestaltung des Rathausturms ist keinesfalls ein Prestigeprojekt, sondern eine mit dem Denkmalschutz abgesprochene und von der Politik mehrheitlich verabschiedete Maßnahme. Sicherlich wäre es von politischer Seite grundsätzlich angebracht, zu getroffenen Entscheidungen zu stehen.

Was passiert mit dem alten Kindergarten? Wird der abgerissen?

Scheib: Nein. Der alte Kindergarten ist ein Einzelkulturdenkmal. Analog zur Kirche. Nur zum Vergleich, wie wichtig dieses Gebäude ist. Das Gebälk muss erhalten bleiben. Ein Gedanke ist der Umbau zu einem multifunktionalen Gebäude. Falls dies eine Investition von einer Million Euro erfordert, wird man sich fragen, ob man auf eine Förderung des Stadtumbauprogramms von 660 000 Euro verzichtet, nur damit wir es später vermieten können.

Aus diesem Grund kann mit diesem Förderprogramm auch kein Ärztehaus gebaut werden, das vermietet werden soll. Biblis ist auf der Suche nach einer zusätzlichen hausärztlichen Versorgung – bisher ohne Erfolg. Warum?

Scheib: Dass der Arzt, mit dem ich in Kontakt stand, Biblis eine Absage erteilt hat, habe ich ebenfalls aus der Zeitung erfahren. Ich hatte ihn gefragt, ob er im Neubaugebiet Rübgarten Fuß fassen will. Er wollte nicht nur eine Praxis, sondern auch ein Wohnhaus. Er hat sich ein Grundstück ausgesucht. Das wussten die Fraktionen. In einer Ausschusssitzung ging es darum, ob wir den Interessenten beim Hausbau unterstützen. Ich erinnere mich an einen Kommentar der CDU. Da der Arzt zu dem Zeitpunkt 57 Jahre alt war, hieß es: Er würde etwa fünf Jahre praktizieren und hätte dafür günstig ein Grundstück bekommen.

Wie geht es jetzt weiter?

Scheib: Wir haben zwei Grundstücke im Rübgarten. Ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde Biblis dort eine Arztpraxis bauen lässt. Es ist sinnvoller, eine Praxis anzubieten als einen Bauplatz. Unsere restlichen Grundstücke dort könnten wir verkaufen. Dann hätten wir einen Gewinn und könnten damit den Neubau finanzieren.

Das Bibliser Parlament hat den Neubau der Heldenbrücke an der Weschnitz abgelehnt. Ein Rückschritt?

Scheib: Der Zustand der alten Brücke ist desolat. Wir mussten sie 2020 sperren. Weil sie auf unserer Gemarkung steht, waren wir dafür zuständig. Bevor ich Bürgermeister wurde, haben Biblis und Einhausen den Wunsch nach einem Steg formuliert. Die neue Brücke hätte 150 000 Euro nach Abzug einer Förderung gekostet. Diese Information bekamen wir im September. Geplant war, dass Einhausen und Biblis sich die Kosten teilen. Einhausen hat zugestimmt. Ich habe in Biblis die Vorteile dargelegt – für Mensch, Natur und Tourismus. Die SPD hat gleich klar gesagt, dass sie dafür kein Geld ausgeben will. Bei der CDU kam es nach einer zunächst konstruktiven Haltung zum Sinneswandel. Plötzlich hieß es: Brauchen wir nicht, das können wir uns nicht leisten.

Biblis braucht Geld. Die CDU drängt darauf, Gewerbegrundstücke zu verkaufen. Was können Sie Interessenten anbieten?

Scheib: Wir haben in Biblis kein unbelastetes, sofort verfügbares Gewerbegrundstück. Es gibt Interessenten. Aber alles ist blockiert durch Altlasten und Fehlentscheidungen. Das Gewerbegebiet am Hohen Weg – ein Trümmerhaufen. Das gibt es nur auf dem Papier. Große Flächen gehören uns gar nicht. In der Zeit meines Vorgängers gab es den Plan, am Hohen Weg eine Steinbrecheranlage zu bauen. Nach Protesten der Anwohner wurde das gestoppt. In Biblis wurde ein riesiges Logistikzentrum gebaut. Da hat keiner gefragt, ob es noch Gewerbeflächen für andere Interessenten gibt. Ich habe meinen Masterplan 2030 zum Thema Gewerbegebiet vorgelegt, um gemeinsam etwas zu verändern. Das hat die Politik nicht interessiert. Jeder Beschluss, den wir in Biblis fassen, ist erst mal nicht umsetzbar. Es sei denn, wir pflanzen Blumenzwiebeln ein. Alles andere ist schwierig. Es könnte Überraschungen geben. Ein Beispiel ist die Riedhalle. Dort hat man Parkplätze weggenommen und diese Fläche für knapp 300 000 Euro verkauft.

Wo jetzt das Haus Paulus steht?

Scheib: Ja. Darunter liegt ein Kanalverteiler, der von unserem Geld in die Lindenstraße verlegt werden muss. Das kostet ein Vielfaches vom Verkaufserlös. Das hat man sogar vertraglich festgehalten. Biblis hat 300 000 Euro bekommen. Jetzt brauchen wir eine Million Euro für die Verlegung. So wurde hier gewirtschaftet. Sanierungsstau ist das größte Thema in Biblis – bei allen Liegenschaften. In über 40 Jahren wurde nur das Allernotwendigste gemacht. Wir müssen mit über 600 000 Euro an Mehrkosten beim Energieverbrauch rechnen. Die Wählerinnen und Wähler werden nicht verstehen, wenn wir da nicht zusammenarbeiten. Ich bin im Moment der richtige Mann am richtigen Ort. Ich muss an vielen Stellen den Karren metertief aus dem Dreck herausziehen, um zu erkennen, was wir tun können. Da finde ich es traurig, dass es diese verbalen und schriftlichen Attacken gegen mich gibt.

Sie meinen die Kritik der CDU?

Scheib: Kritik gehört zur Weiterentwicklung. Damit kann ich umgehen. Es ist für alle eine Umstellung, wenn ein Bürgermeister 16 Stunden am Tag wirkt. Da kommt mehr dabei raus. Wenn die Politik innerhalb von sechs Monaten seit Beginn der Legislaturperiode mehr Anträge einbringt als sechs Jahre zuvor, dann hat das auch Auswirkungen. Wir, die Verwaltung, werden dabei nur als Befehlsempfänger gesehen. Das muss sich ändern. Denn so geht das nicht, ich habe auch Ideen. Biblis hat einen Bürgermeister gewählt, von dem alle wussten, dass er was macht.

Wann wird es in Biblis ein Baugebiet mit freier Bauweise geben?

Scheib: Wir haben jetzt einen Projektsteuerer für die Neubaugebiete Helfrichsgärtel IV und V. Er wird mit der Verwaltung ein Konzept ausarbeiten. Es wird möglich sein, frei zu bauen. Auch die Vergabe der Grundstücke ist ein wichtiger Punkt. Das Einheimischenmodell wird rechtlich geprüft. Mir ist wichtig, dass Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und DLRG gefördert werden.

Wie läuft der Flächenankauf?

Scheib: Von der 5000 Quadratmeter großen Fläche hat die Gemeinde Biblis 1500 Quadratmeter. Der Kauf der benötigten Flächen wäre eine Investition von mehr als vier Millionen Euro. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Biblis nimmt einen Kredit auf und zieht das durch. Oder wir beauftragen einen Projektentwickler. Wir bestimmen aber, wie die Bauplätze aussehen und wer sie bekommt. Wichtig ist: Wir geben das Baugebiet nicht an jemanden, der das für sich vermarktet.

Wann wird dort gebaut?

Scheib: Ich denke, zwei Jahre wird es dauern, bis der Bebauungsplan fertig ist. Es hat vor meiner Amtszeit einen Beschluss gegeben, Helfrichsgärtel IV und V parallel zum Helfrichgärtel III zu entwickeln. Die SPD hatte diesen Antrag gestellt und unter dieser Voraussetzung Helfrichsgärtel III zugestimmt. Eine Erschließung aller drei Baugebiete wäre kein Problem gewesen. Mein Vorgänger hat das aber nicht gemacht.

Im Rathaus gab es einige personelle Abgänge. Warum?

Scheib: Es gibt vielschichtige Gründe für einen Wechsel. Wir haben hier viele Aufgaben zu lösen. Grundsätzlich traue ich allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, dass sie sich bemühen, engagieren und bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Manchmal muss ich zu den Politikern sagen, dass wir etwas in kurzer Zeit nicht schaffen. Ich hoffe, dies wird künftig ernst genommen. Politiker können sich nicht über personelle Fluktuation im Rathaus äußern und dann einen Auftrag nach dem anderen erteilen.

Wären Sie bereit für eine erneute Kandidatur?

Scheib: Aus heutiger Sicht ja. In Biblis gibt es noch viele Aufgaben zu erledigen. Aber es spielen auch viele Faktoren mit. Das Vertrauen der Menschen und meine eigene Kraft. Im Moment ist die noch da. Aber ich kann mich nicht davor verschließen, dass mich das jeden Tag fordert.

Der Arbeitsaufwand und die Kritik durch die CDU?

Scheib. Das belastet mich stark. Was wir brauchen, ist auch die Anerkennung. Viele Menschen haben mir gesagt, als sie das Interview mit Konstantin Großmann gelesen haben. „Wir verstehen nicht, was der Herr Großmann mit dir macht. Halt durch, wir stehen zu dir.“ Das ist der Energie-Cocktail den ich brauche, um täglich meine Arbeit weit über das übliche Pensum hinaus zu verrichten! Bei den vielen Begegnungen mit den Menschen vor Ort erfahre ich immer wieder ein hohes Maß an Zustimmung, Vertrauen und Sympathie.