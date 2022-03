Bibliser Bürgermeister ruft zur Hilfe auf

Mit eindringlichen Worten bittet der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib die Bevölkerung, die Geflüchteten zu unterstützen: Keine Bürger, egal aus welchem Land, dürften Opfer einer verbrecherischen Diktatur werden, schreibt er in einer Mitteilung. „Diese Menschen sind mit dem nackten Leben davongekommen und benötigen ein Dach über dem Kopf und etwas zu Essen. Ich möchte Sie dazu aufrufen, all denjenigen zu helfen, die unschuldig Opfer von Gewalt und Terrorherrschaft geworden sind.“ Bei ihm melden sollen sich Bibliser, die Frauen mit Kindern oder Senioren unterbringen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und beim Übersetzen helfen können oder die Kleidung, Möbel oder auch Geld spenden wollen. All dies sei „jederzeit und ganz unverbindlich“ möglich: per E-Mail an bgm@biblis.eu oder telefonisch unter 06245/28 22. Hilfeangebote würden streng vertraulich behandelt, so Scheib. In der Verwaltung wird zudem extra eine Stelle mit 19,5 Stunden geschaffen, die die Hilfe bündeln und koordinieren soll. cos

