Bibliser Bäckerei Helmling kämpft um die Existenz

Biblis. „Ich bin bestimmt konn Duddebäcker“, sagt Alfred Helmling. Er betont es gleich mehrfach und zeigt zum Beweis die Boxen mit Mehl, Salz, Malz, Hefe und Backmittel. In der Nacht wird er zu den abgewogenen Zutaten noch Sauerteig und Wasser hinzu geben und daraus Brote backen. „Da kommt nichts aus der Tüte.“ Darauf ist der 52-Jährige stolz. Nicht aber darauf, wie schwierig das Geschäft gerade ist. „Es macht langsam keinen Spaß mehr. Wir kämpfen um unsere Existenz.“

Mit dem neuen Lieferservice versucht der Familienbetrieb, den Umsatz zu steigern. „Damit wir wenigstens die gestiegenen Stromkosten abfangen können und mit den Preisen nicht weiter hochgehen müssen.“ Tatsächlich kommt das Angebot so gut an, dass sie es schon erweitert haben. Andererseits zehrt es aber auch an den Kräften. „Wir schlafen weniger“, sagt Sabrina Helmling, die die neuen Ideen entwickelt und ihrem Mann auch in der Backstube zur Seite steht. Zu Halloween zieht sie aus Schokolade Spinnennetze auf den Zuckerguss der Amerikaner, bald malt sie wieder Nikolausgesichter auf Kräppelteig.

Da kommt nichts aus der Tüte, betont Bäckermeister Alfred Helmling und greift in seinen Sauerteig – ein ganz wichtiger Bestandteil seiner Brote. © Berno Nix

Zwar heizen Helmlings ihren Ofen nicht mit Gas an, sondern brauchen dafür Öl und Strom. Doch auch dafür sind die Preise in der Energiekrise kräftig gestiegen - und eben auch für die Lebensmittel, die der Bäckermeister jeden Tag nutzt. Gleichzeitig spürt seine Mutter Marianne im Laden, dass die Kunden kaufen, was notwendig ist - und nicht das teurere Walnussbrot oder süße Teilchen. Mit immer neuen Ideen versucht die Familie daher, Lust auf ihre Backwaren zu machen. Sabrina Helmling hat die Werbung auf Facebook aufgebaut - mit tatkräftiger Unterstützung von Kristina Müller und deren Ehemann. „Die wollen halt auch, dass es unser Geschäft weiterhin gibt“, sagt die 42-Jährige dankbar.

Stapelweise Bestellzettel

Die Bestellzettel für den Lieferdienst hängt Sabrina Helmling übersichtlich mit Magneten an die Tür des Kühlschranks. „An manchen Wochenenden reicht der Platz fast nicht mehr aus“, sagt sie. Beim Ausfahren hilft ihr Ehemann, aber den Überblick behält die 42-Jährige. Die Bestellungen kommen per Facebook, E-Mail, WhatsApp und telefonisch herein. Da die Brötchen schon früh am vereinbarten Ort abgelegt werden, geht das Geld über PayPal ein oder liegt abgezählt bereit. „Ohne meine Frau wäre das alles nicht möglich“, sagt Alfred Helmling stolz. Wie dankbar auch die Kunden sind, erlebt er, wenn er vor Ort kleine Botschaften oder was zum Naschen findet. Das rührt ihn.

In dritter Generation steht Alfred Helmling schon in der Backstube. Er trägt denselben Vornamen wie schon sein Vater und Großvater. Alle drei Bäckermeister haben in ihrem Betrieb auf die eigene Familie gesetzt. So hält es auch der 52-Jährige, der das Geschäft seit 2004 führt und sich über die kreative Hilfe seiner Frau in der Backstube freut. Und im Laden steht seine Mutter. „Täglich, und das seit ich 17 bin“, sagt die 70-Jährige, die aus Fränkisch-Crumbach stammt. Marianne Helmling kennt ihre Kunden in Biblis seit Jahrzehnten, genießt den Kontakt und die Gespräche jeden Tag. „Natürlich bin ich mittags müde und froh, mich setzen zu können. Aber so lange ich kann, mache ich weiter“, sagt sie.

Dispokredit schon erhöht

Das mit dem „Duddebäcker“ lässt Alfred Helmling keine Ruhe, deswegen öffnet er eine große Box, aus der ein scharfer Geruch entweicht. „Das ist mein Sauerteig, und den zeige ich allen, die meinen, ich würde hier nicht richtig backen.“ Je kälter er stehe, desto saurer werde er. In Bayern etwa mögen die Kunden den Geschmack intensiver, hier eher milder, erklärt er. Zum Brot gibt er noch Malz hinzu. „Das sorgt für einen guten Geschmack, denn es sind geröstete Körner, die klein gemahlen wurden.“ Das Backmittel sorge noch für eine schöne Kruste und Farbe.

Manchmal verschenkt Helmling Brot und Brötchen. Etwa, wenn die Feuerwehr zu einem großen Einsatz ausrückt und eine Stärkung braucht. Über diese Spenden möchte er nicht viele Worte verlieren. Auf Nachfrage erklärt er aber doch: „Die machen das alles ehrenamtlich und gehen rund um die Uhr raus, wenn es brennt.“ Der Bäckermeister findet das fantastisch - und unterstützenswert. Daran will er nicht rütteln und es beibehalten, solange er es sich leisten kann.

Den Dispokredit bei der Bank hat der 52-Jährige bereits erhöht. „Es ist wirklich eng. Wir wissen nicht, wie es ausgeht.“ Zucker, Quark, Butter, Mehl seien viel teurer geworden. „Das kann ich nicht alles auf die Preise hier umlegen, sonst würde manches doppelt so viel kosten.“ Seine Frau ergänzt, dass der normale Weck eigentlich schon bei einem Euro liegen müsste. Das aber sei den Kunden kaum zu vermitteln.

Gerade denken sie über eine Weihnachtsaktion nach. Helmling gießt seine Nikoläuse selbst und will einen richtig großen herstellen und verlosen. Fünf Sorten Plätzchen und Stollen nach Opas Rezept soll es außerdem geben.

Info:

Drei Meisterbriefe hängen in der Bäckerei Helmling in der Kirchstraße von Biblis. Alle sind auf Alfred Helmling ausgestellt. Gegründet wird die Bäckerei vom Großvater des heutigen Chefs. Dieser macht 1938 seinen Meister und eröffnet nach dem Krieg die erste Bäckerei in Pfungstadt. Später wechselt er nach Lorsch. Sein Sohn Alfred, 1939 geboren, schafft seine Meisterprüfung 1967 und kauft 1980 die frühere Bäckerei Reis in Biblis - bis heute der Sitz.

Alfred Helmling junior führt diese seit 2004. Er hat 1992 mit 22 Jahren seinen Meisterbrief erhalten. Er sorgt an sieben Tagen die Woche für frische Backwaren. Werktags schließt seine Mutter Marianne Helmling den Laden bereits um 4.30 Uhr auf und verkauft bis 12.30 Uhr. Sonntags ist von 5.30 bis 11 Uhr geöffnet.

Bestellungen für den neuen Lieferservice nimmt Sabrina Helmling bis 16 Uhr am Vortag an. Ihre Backwaren fahren sie in Biblis und den Ortsteilen sowie nach Groß-Rohrheim, Hofheim und Bobstadt aus. Die Kunden geben einen Ablageort an, hinterlegen dort das Geld oder zahlen vorab online.