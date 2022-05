Dass dem Bibliser Bürgermeister Volker Scheib das Thema Sicherheit am Herzen liegt, konnte man spätestens am Tag der Städtebauförderung erkennen. Hinter dem Rathaus fand dazu eine Befragung statt. Ordnungsamtsmitarbeiterin Katharina Kocher bat die Bürger, die aus ihrer Sicht neuralgischen Punkte in der Kerngemeinde und den Ortsteilen zu benennen.

Mit Hilfe eines Fragebogens wurde

...