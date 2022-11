Biblis will Weiterstadt stoppen

Biblis. Die Handballer der TG Biblis gastieren am Samstag um 18 Uhr beim Tabellendritten aus Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden. Ein echtes Verfolgerduell in der Bezirksliga A. Beide Kontrahenten stehen immerhin hinter den verlustpunktfreien Teams aus Trebur und Groß-Bieberau auf den Plätzen drei und vier. TGB-Trainer Sascha Schnöller hat gehörigen Respekt vor den Gastgebern, schließlich konnten die sich zuletzt ordentlich Selbstvertrauen nach dem hohen 49:23-Sieg gegen die SG Egelsbach II holen. „Sie verfügen über den besten Torwart der Liga und haben eine superschnelle erste und zweite Welle“, kennt Schnöller den Gastgeber bestens und weiß , was auf seine Mannschaft zukommen wird.

Schnöller warnt vor HSG-Tempo

„Wenn die mal ins Laufen kommen, sind sie sehr schwer zu stoppen“, warnt der TGB-Trainer sein Team ausdrücklich vor dem Tempospiel der Gastgeber. Entsprechend schnell müsse seine Mannschaft in die Rückzugsbewegung kommen, um das schnelle Spiel der HSG zu unterbinden. „Aus dem gebundenen Spiel suchen sie oft den agilen Kreisläufer“, hat Schnöller eine weitere Stärke der Hausherren erkannt, die es zu stoppen gilt. Greifen die entsprechenden Gegenmaßnahmen der TGB, sollte es wie in den letzten Duellen wieder ein ausgeglichenes Spiel werden.

Peter Schmitzer (Mitte) wird den Biblisern beim Spiel gegen den Tabellendritten HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden fehlen. © Berno Nix

Personell sieht es bei den Gästen etwas besser aus als zuletzt. Immerhin stehen TGB-Trainer Schnöller für das Spiel am Samstag neun Feldspieler zur Verfügung. Auf Peter Schmitzer und Lars Dotzauer, die gegen Langen noch erfolgreich in die Bresche sprangen, muss Schnöller diesmal allerdings verzichten. Beide Rückraumspieler treten zunächst wieder kürzer, um ihre Verletzungen weiter auszukurieren. fh