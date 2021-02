Biblis. Bereits seit zwei bis drei Monaten fallen dem Bibliser Ordnungsamt Personen auf, die vornehmlich abends gegen Corona-Maßnahmen protestieren und sich dabei nicht immer an die geltenden AHA-Regeln halten. Das bestätigt Bürgermeister Volker Scheib dieser Redaktion. „In den letzten Tagen ist das massiv geworden.“ Die Personengruppe sei größer geworden und ziehe immer wieder durch den Ort, vor das Rathaus oder den Knudi-Einkaufsmarkt. Außerdem würden verstärkt Passanten angesprochen. „Wir haben im Rathaus mehrere Meldungen erhalten“, berichtet Scheib über Belästigungen.

Nachdem Ordnungsamt und Bürgermeister versucht hätten, mit den protestierenden Personen ins Gespräch zu kommen, werde es nun Ordnungsmaßnahmen geben. „Wir wollen das mit Hilfe der Polizei unterbinden. Das geht inzwischen zu weit. Und auch die Bibliser Bevölkerung will das so nicht“, kündigt er an. Einige Personen aus diesem Kreis seien namentlich bekannt, weil sie bei Kontrollen aufgefallen seien. Ungeachtet dessen sieht er Politik und Verwaltung in der Pflicht, Maßnahmen zum Schutz gegen Corona zu erklären und plausibel zu machen. „Das ist ein Stresstest für die Demokratie“, erklärt er.

KAB distanziert sich davon

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) distanziert sich derweil von den Protestierenden, da diese behaupteten, sie „tragen das Friedenslicht“. Die Aktionen stünden in keinem Zusammenhang mit dem Friedenslicht aus Bethlehem oder der KAB. Im Gegenteil: Der Vorstand unterstütze alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Insbesondere Maskenpflicht, AHA-Regeln und Impfungen seien alternativlos, teilt der Vorstand in einer Pressemitteilung mit. kur