Biblis will Glasfaser

Nordheim. Dass die Gemeinde wieder eine Bürgerversammlung veranstalten konnte, freute Bürgermeister Volker Scheib und Konstantin Großmann als Vorsteher der Gemeindevertretung, der diese moderierte. „Es ist das erste Mal seit der Pandemie nach zwei Jahren, dass es so vielen Menschen möglich ist, wieder so nah und ohne Maske nebeneinanderzusitzen“, betonte Scheib. Wegen der Pandemie konnten auch viele der von ihm angekündigten Runden Tische nicht stattfinden. Etwa zum Thema Nato-Straße ist wieder einer angedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben der möglichen Einführung einer Pferdesteuer und der Erhöhung der Kita-Gebühren wurden noch weitere Themen angesprochen: etwa das Neubaugebiet in Nordheim, die Arztpraxis in Biblis am Rübgarten, die sichere Querung der Darmstädter Straße in Biblis und die Rheinstraße in Nordheim, die Raser in der Nato-Straße zum Rhein und die Müllproblematik am Fluss.

In Sachen Glasfaser hofft die Gemeinde, vor der Sommerpause einen Partner zu finden. Der Bürgermeister musste so manchen ärgerlichen Kommentar einstecken, ließ sich aber nicht aus der Reserve locken. Sowohl Großmann als auch Scheib forderten die Bürger auf, in die öffentlichen Sitzungen zu kommen, um hautnah die Entscheidungen mitzubekommen. cid

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2