Biblis verzichtet auf Geld

Von Martin Schulte

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Biblis. Die Gemeinde Biblis hat in den vergangenen Jahren auf Einnahmen in Höhe mehrerer Hunderttausend Euro verzichtet. Im Juli 2016 hat die Gemeindevertreterversammlung mit der Stimmenmehrheit von CDU und FLB den Grundsatzbeschluss gefasst, die Kindergarten-Beiträge zu erhöhen. Mit diesem Beschluss ging der Auftrag an die Gemeindeverwaltung einher, eine neue Gebührenordnung zu erarbeiten und vorzulegen. Nach Informationen dieser Redaktion hat die Verwaltung den Beschluss des Souveräns der Gemeinde bis heute nicht umgesetzt. Der Vorgang fällt in die Amtszeit des ehemaligen Bürgermeisters Felix Kusicka. Es war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

© picture alliance / dpa

Biblis lässt sich die Kinderbetreuung laut Haushalt 2021 rund 3,5 Millionen Euro im Jahr kosten. Die Beiträge der Eltern sind dabei im Vergleich zur Umgebung günstig. Der Beschluss von 2016 besagte, der Elternbeitrag sei in Toto auf 15 Prozent der Gesamtkosten zu erhöhen. Zuvor hatte er deutlich unter diesen 15 Prozent gelegen. Etwa zeitgleich zu der Entscheidung in Biblis haben die Bürstädter Parlamentarier ihrerseits eine Erhöhung der dortigen Kindergarten-Beiträge beschlossen – und einen Proteststurm demonstrierender Eltern geerntet. Dem Vernehmen nach soll das Bürstädter Beispiel zur Zurückhaltung der Bibliser Verwaltung geführt haben. Bürgermeister Volker Scheib sagte auf Nachfrage, der Sachverhalt sei ihm gänzlich unbekannt.

Die Finanzlage der Gemeinde Biblis ist überaus angespannt, der Etat-Entwurf wird mit Spannung erwartet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2