Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktion Stadtradeln Biblis strampelt auf Platz eins

Radeln für ein gutes Klima: In Bibliser haben 210 Menschen beim Stadtradeln in die Pedale getreten und fast 51 000 Kilometer zurückgelegt. Damit belegt die Gemeinde bei Orten unter 10.000 Einwohnern in Hessen Platz eins.