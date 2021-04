Biblis. Die Aktion Stadtradeln geht in Biblis in die zweite Runde: Vom 1. bis 21. Mai sind alle Bürger und Bürgerinnen dazu aufgerufen, gemeinsam in die Pedale zu treten. Bei dem Wettbewerb organisieren sich die Teilnehmer in Teams und sammeln innerhalb von drei Wochen so viele Fahrradkilometer wie möglich: Auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit – jeder Kilometer zählt. „Beim Stadtradeln können alle mitmachen, die gerne Fahrrad fahren oder noch nach einer passenden Gelegenheit suchen, das Fahrrad wieder aus dem Keller zu holen“, erläutert Bürgermeister Volker Scheib. Er betont: „Wer im Alltag mit dem Fahrrad unterwegs ist, tut nicht nur Gutes für das Klima und die eigene Gesundheit, sondern entlastet auch den Straßenraum.“

Beim Stadtradeln können alle mitmachen, die in der Gemeinde wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder auch eine Schule oder Ausbildungsstätte besuchen. Bereits im vergangenen Jahr sind die Bibliser mitgeradelt. Dabei haben 14 Teams rund 42 000 Kilometer zurückgelegt und mehr als sechs Tonnen CO2 eingespart. red