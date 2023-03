Biblis ringt mit der Unterbringung

Biblis. So viel ist klar: Ab dem 1. Mai werden Geflüchtete nach Biblis kommen. Alle Städte und Gemeinden im Kreis müssen sich auf Direktzuweisungen Geflüchteter einstellen. Dies hat die Kreisspitze entschieden, weil die Kapazitäten in den Unterkünften, die vom Kreis betrieben werden, nicht mehr ausreichen. Zum Auftakt der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanz- sowie des Bauausschusses, die sich mit dem weiteren Vorgehen befassen, gab Bürgermeister Volker Scheib einen Überblick über die Vorarbeit der Verwaltung. Anschließend entschied die Gemeindevertretung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben gemeinschaftlich die Aufgabe, Menschen aufzunehmen. Es werden Geflüchtete aus verschiedenen Stadien der Verfahrensschritte zur Aufnahme des Asylantrags sein und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine“, berichtete er. Neun Menschen sind es laut Berechnungen des Kreises jeden Monat. Das Landratsamt hat angekündigt, bis Ende 2024 so zu verfahren. In dieser Zeit muss die Gemeinde 180 Personen unterbringen. Die Zahl kann sich noch verändern – je nachdem, wie viele Menschen ankommen.

Die Gemeinde Biblis besitzt drei Gebäude, die zur Unterkunft umgestaltet werden könnten. Da ist zum einen das Nordheimer Sportheim. Die Arbeiten dort sollen rund 26 000 Euro kosten und im Mai beendet sein, damit Geflüchtete einziehen können. Laut Scheib werden die Menschen in den Nebenräumen der Gaststätte und in der Kellerwohnung untergebracht. „Hier haben 20 Personen Platz“, sagte Scheib.

Plätze ab August voll belegt

Mit der Bachgasse 3b steht ein weiteres Gebäude zur Verfügung, hier müssten rund 25 000 Euro investiert werden – unter anderem für eine neue Heizung. Sechs Personen fänden darin Platz. In der Bahnhofstraße 19, dem ehemaligen Schmuck Horn, beziffert Scheib die Umbaukosten auf 42 500 Euro. Zehn Menschen könnten dort untergebracht werden. Aufwendiger wäre laut Scheib die Unterbringung nebenan: „Die Gemeinde hat das Nachbarhaus mit der ehemaligen Praxis Lösch, Bahnhofstraße 21, begutachtet. Aber dieses Jahr konnten wir das Haus nicht zur Verfügung stellen, denn die Instandsetzung würde länger dauern und mindestens eine halbe Million Euro verschlingen“, sagte der Bürgermeister. Bis zu 40 Personen könnten hier einziehen.

Die Plätze im Sportheim Nordheim, in der Bachgasse 3b und Bahnhofstraße 19 wären bereits bis August voll belegt, so Scheib. Dann sei die Gemeinde nach dem aktuellen Stand am Ende ihrer Kapazitäten. „Ab September müssten wir Container nutzen und haben uns nach Prüfung verschiedener Standorte für den Goetheplatz entschieden. Der müsste noch erschlossen werden“, erklärte Scheib weiter.

Die monatliche Miete der Container läge bei 1,2 Millionen Euro für zwei Jahre. Sie sollen voll ausgestattet – mit Betten und Schränken – bestellt werden. Hausmeister und Sicherheitsdienst würden rund 26 000 Euro pro Monat kosten. Als Entschädigung vom Land erwarte die Gemeinde jeden Monat 300 Euro pro Geflüchteten, so der Bürgermeister.

Zwischenfragen der rund 40 Bibliser, die zur Sondersitzung gekommen waren, wurden nicht zugelassen. Scheib verwies auf die Bürgerversammlung am Donnerstag, 30. März, 19 Uhr, im Gemeindezentrum, um alle Fragen zu klären. Die Polizei begleitete die Sitzung, die aber friedlich blieb. Nur ein Bibliser regte sich lautstark auf, verließ die Sitzung aber recht schnell.

CDU-Antrag erhält keine Mehrheit

Das emotionale Thema solle sachlich diskutiert werden, um finanziellen Schaden von der Gemeinde fernzuhalten, bat CDU-Fraktionschef Christopher Wetzel. Er schlug vor, die Bahnhofstraße 21 in einfachster Weise ausbauen zu lassen. Zudem möchte die CDU auf dem Goetheplatz nur 90 statt 180 Personen ansiedeln. „Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass Geflüchtete in Sporthallen oder im Gemeindezentrum untergebracht werden“, betonte Wetzel.

Dem wollte Sven Vollrath, SPD-Fraktionsvorsitzender, aber nicht zustimmen. „Die beiden Häuser in der Bahnhofstraße nebeneinander – das wird zu groß.“ Zumal dort schon Geflüchtete wohnten. Container hält er für die bessere Lösung. Vollrath riet, diese mit zwei Lieferfristen zu bestellen: die erste Charge für September, die zweite erst für Sommer 2024. Zudem überlegte er, was klüger wäre: die Container zu mieten oder zu kaufen.

Urs Scheib (Liste Scheib) sprach von einer Pflichtaufgabe. „Wir sind heute hier, um das Beste aus dieser Situation zu machen und für eine menschenwürdige Unterkunft zu sorgen.“ Angesichts der Unsicherheit in Bezug auf die Flüchtlingszahlen müsse man flexibel bleiben.

Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste Biblis (FLB), betonte, dass seine Partei nicht mitmache. Wenn sich hier kein Widerstand rege, würden noch alle Hallen gefüllt werden, meinte Fischer.

Am Ende kam der CDU-Antrag nicht durch – bei einem Patt von elf zu elf Stimmen gilt er als abgelehnt. Daraufhin bat Wetzel um eine Unterbrechung und besprach sich mit seinen Parteikollegen. „Weil unser Antrag abgelehnt wurde, mussten wir uns bei allen Punkten enthalten, die sich mit den Containern und dem Goetheplatz befassten. Sonst wären die Punkte abgelehnt worden und hätten so ein Jahr lang nicht wieder entschieden werden dürfen. Das wollten wir auf keinen Fall“, erläuterte Wetzel später.

Entschieden wurde vom Parlament also, dass die Gebäude in der Bachgasse 3b und Bahnhofstraße 19 sowie das Nordheimer Sportheim ertüchtigt werden. Zudem soll die Verwaltung Container bestellen und zuvor das Areal in der Goethestraße erschließen lassen. Die überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt wurden genehmigt.