Biblis macht sein altes Rathaus wieder flott

Biblis. Am alten Rathaus gehen die Sanierungsarbeiten los. Bürgermeister Volker Scheib informierte den Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss darüber, dass die Kosten von 700 000 Euro (Stand jetzt) nicht überschritten werden. Wenige Gewerke sind noch zu vergeben. „Vielleicht ergeben sich am Sandsteinbalkon noch unvorhergesehene Ausgaben“, so Scheib. Diese Maßnahme wird zu zwei Dritteln mit Geldern von Bund und Land gefördert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sanierung im Innenbereich beginnt parallel mit den Fenstern, und gleichzeitig legt auch der Dachdecker los. Laut Plan ist mit dem Ende der Arbeiten im September zu rechnen. Während dieser Bauzeit sind keine Hochzeiten in Biblis möglich, die Paare müssen nach Bürstadt ausweichen. Mit der Eisboutique da Carlo hat man sich darauf geeinigt, dass die Tische weiter nach hinten in die Enggasse rücken, der vordere Bereich ist durch die Sanierungsarbeiten nicht nutzbar und gesperrt. Dabei soll auch die Gedenkstätte der Synagoge umgestaltet werden. Ein Stein an der Seite zur Enggasse erinnert bisher daran.

Die Versickerungseinrichtung zur Grundwassersanierung auf dem Gelände der Firma Baumit bezahlte die Gemeinde, genau wie sie für eine Ausgleichsfläche sorgen wollte. Das stand bereits im Vertrag mit dem Unternehmen, der 2017 geschlossen wurde. Die dafür vorgesehen Flächen wurden aber schon für das Waisenstück als Ausgleich eingetragen. Das fiel im Zuge der geplanten Erweiterung des Betriebsgeländes auf. Kurzfristig kann die Gemeinde bei der Hessischen Landgesellschaft (HLG) für 50 000 Euro die erforderlichen Biotoppunkte erwerben. Die finanziellen Mittel wurden in den Haushalt 2022 eingestellt, allerdings mit Sperrvermerk.

„Wir tun uns sehr schwer damit, aber ich erwarte schon, dass sowas nicht noch mal passiert. Damals wurde uns das von dem Vorgänger Felix Kusicka anders verkauft“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath. Johanna Iovine (CDU) merkte an, ob es möglich wäre, die Biotopwertpunkte irgendwo hier in der Region umzusetzen. Der Bürgermeister wird sich dafür einsetzen, aber die HLG hat ihre Projekte vornehmlich räumlich an anderer Stelle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Scheib hatte den Antrag eingereicht, die Arbeitsgemeinschaft „Verkehrswesen Biblis“ zu bilden und den Beschluss von der CDU mit der „Verkehrskommission“ aufzuheben. Der Bürgermeister sah in und mit der AG größeren Spielraum, da sich hier „flache Hierarchien bewährt“ haben und sie „hocheffektiv“ und sehr engagiert arbeite. Es haben bereits zwei Treffen stattgefunden, und mit der AG können man auch mal nicht öffentlich tagen, so seine Argumente.

Johanna Iovine fand diesen Antrag „befremdlich“ und kam sich „veräppelt“ vor, da ihre Partei den Antrag bereits von Beirat auf Kommission geändert habe. Auch Sven Vollrath verstand es nicht, aber er sperrte sich nicht dagegen, den Namen zu ändern, was einstimmig empfohlen wurde. Kai Uebach, Geschäftsführer der GigaBit Region, stellte den Service des Unternehmens im Bezug auf den Glasfaserausbau vor. In Biblis haben sich sieben Unternehmen beworben, um alle Einwohner mit schnellem Internet zu versorgen.