Biblis droht die Haushaltssperre

Biblis. Ende Mai, Anfang Juni erwartet die Gemeinde Biblis den Bescheid des Finanzamtes - und die Auskunft, ob sie zwischen sechs und sieben Millionen Euro Gewerbesteuer zurückbezahlen muss. Das beschäftigt das Rathaus seit dem 12. April - und war nun auch im Ausschuss für Bau, Gewerbe, Landwirtschaft und Umwelt Thema.

Neuer Vorsitzender des Ausschusses in Biblis ist Norbert Redermeier (CDU), zum Stellvertreter wurde Wilhelm Neumann (SPD) bestimmt. In dieser ersten Sitzung nach der Wahl standen viele Punkte auf der Tagesordnung - vor allem die drohende Millionenzahlung. Die Steuern stammen von einem nicht genannten Unternehmen, das seinen Hauptsitz nicht in Biblis hat, dorthin aber einen Teil der fälligen Steuer abgeführt hat. Das Verfahren wegen der sogenannten Gewerbesteuerzerlegung wird wahrscheinlich mit einer Einigung des Unternehmens und der Finanzbehörde enden. In diesem Fall müsste die Gemeinde die Summe zurückzahlen.

Darüber hinaus gibt es ein weiteres Klageverfahren, das ebenfalls die Gewerbesteuerzerlegung betrifft. Dann könnte es zu circa 1,5 Millionen Euro Rückerstattung von Biblis kommen. Das zweite Verfahren werde aber wahrscheinlich noch mehrere Jahre dauern.

„Die sieben Millionen werden uns in eine Situation bringen, die nicht komfortabel ist und über unsere finanziellen Möglichkeiten hinausgeht“, erklärte Bürgermeister Volker Scheib. Dann gebe es nur einen Weg: Der Haushalt werde mit vielen Sperrvermerken versehen werden müssen. Im Nachtragshaushalt sollen die Posten mit Prioritäten versehen werden, für die Geld da sei. Das werde der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss besprechen. Scheib will daraus Lehren ziehen. „Wir müssen mit anderen Partnern zusammenarbeiten, die Projekte entwickeln, auf denen aber die Gemeinde die Hoheit hat. Es gibt solche Partner“, betonte Scheib. In Biblis gebe es keine Pro-Kopf-Verschuldung von 20 Euro, in den meisten Kommunen sei diese weitaus höher.

„Verschuldung nicht das Problem“

SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath meinte, dass sich die Gemeinde nicht zu sehr beunruhigen müsse: „Eine Verschuldung ist nicht das Problem.“ Gleichzeitig warnte er vor Kassenkrediten. Die Haushaltssperre sei noch nicht beschlossen.

Was eigentlich als Mitteilung zu den Ausschussmitgliedern kam, sorgte für wesentlich mehr Diskussionen. Es ging um die mögliche Wohnbebauung am Werrtor durch die Treufina Immobilien GmbH. „In diesem Gebiet haben wir viele ungelöste Probleme vor uns hergeschoben. Wir haben die Chance, etwas zu ändern, das auch für andere Baugebiete übertragen werden könnte“, erklärte Scheib. Dabei sprach er künftige Projekte an: Denn dort soll auch der Weschnitzdeich saniert werden, was in unmittelbarer Nähe der möglichen Bebauung ein vermehrtes Aufkommen an Tourismus und Verkehr bedeuten könne.

Lediglich die SPD konnte so spontan ihre Eckpunkte äußern. Sie unterstütze grundsätzlich die Bebauung. Allerdings seien die Zahlen aus den Kindertagesstätten wichtig, weil dort junge Familien angesiedelt werden sollen. Die CDU war dagegen etwas ratlos. Fraktionsvorsitzender Christopher Wetzel wollte das Thema lieber in einer Art Workshop besprechen. Die Freie Liste Biblis mit dem Fraktionsvorsitzenden Hans-Peter Fischer hatte sich mit der Vorlage im Vorfeld nicht beschäftigt.

Der Bürgermeister hätte sich gewünscht, dass die Fraktionen sich zum Vorhaben des möglichen Bauträgers äußern. „Es ist schade, wenn da nichts passiert. Bringen Sie sich ein“, forderte er die Parteien auf. Sowohl Urs Scheib als auch Sven Vollrath waren dafür, solch große Themen wie Baugebiete in Sondersitzungen zu behandeln. Es wurde festgelegt, dass die Fraktionen ihre Punkte in einer E-Mail an den Bürgermeister zusammenstellen und diese Punkte in die Vorlage für die Juni-Sitzung einfließen, die der Bürgermeister dann vorlegt.

Zu den Fahrradboxen, die auf Antrag der SPD am Bahnhof eingerichtet werden sollen, entschieden die Ausschussmitglieder, einen Grundstock von fünf Boxen mit der Förderung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) zu beschaffen, die mit einer Ladestation ausgestattet sind. Die Kosten belaufen sich auf rund 10 800 Euro. „Später kann man das noch über das ISEK ausbauen“, machte Vollrath deutlich. Denn der Bahnhof gehört zum Gebiet der Stadtentwicklung (ISEK). Warte man auf das Städtebauprogramm, würde die Umsetzung zu lange dauern.

Christian Marsch stellte den CDU-Antrag auf die Standortsuche für eine Skateranlage vor. Sie soll ins Sportzentrum Pfaffenaue eingebunden und in die Verantwortung der Sozialagentur Fortuna gestellt werden. Hier war ebenfalls der Streitpunkt, ob dies mit dem ISEK umgesetzt werden oder es vorab eine Befragung der Kinder und Jugendlichen geben soll, was sie gerne an Ausstattung hätten. Dafür gab es eine einstimmige Empfehlung.