Biblis. Eine frisch gepflanzte Hainbuche auf dem alten Friedhof in der Annastraße markiert den Anfang für das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ in Biblis. „Wir haben super Projekte eingereicht“, berichtet Bürgermeister Volker Scheib beim Pflanztermin am Montag. Damit hat die Gemeinde das hessische Wirtschaftsministerium überzeugt und sich die Fördersumme von 250 000 Euro gesichert. „234 000

...