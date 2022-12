Betreuung in Kita Sonnenschein weiterhin möglich

Seit Sommer gibt es in der katholischen Kita Sonnenschein in Biblis einen Wasserschaden. Betroffen ist ein Teil des Flurs. Aber die Betreuung der Kinder sei dadurch bislang nicht beeinträchtigt gewesen, sagt Kita-Leiterin Ellen Gärtner im Gespräch mit dieser Redaktion. Nachdem lange nach dem Defekt gesucht worden sei, stehe nun fest, dass ein Teil des Bodens – samt den Rohrleitungen in diesem

...