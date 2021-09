Besondere Bedingungen

Biblis. „2020 war für uns ein schwieriges Jahr“, stellte Michael Medert fest, Stützpunktleiter für das Sportabzeichen bei der TG Biblis. Lange konnte kein gemeinsames Training angeboten werden, obwohl das Sporttreiben an der frischen Luft große Vorteile biete. Mit Hygienekonzept traf man sich also in Kleingruppen, jetzt konnte Medert 64 Sportlerinnen und Sportler von acht bis 87 Jahren zum Sportabzeichen gratulieren.

Medert erinnerte beim Treffen vor der Pfaffenauhalle daran, dass die Teilnahme am Training und die Abnahme nur mit Anmeldung und begrenzt auf zehn Personen pro Termin möglich war. Dies soll auch weiterhin so gehandhabt werden. Michael Medert wird hierbei unterstützt von Petra Medert, Anja und Manne Matschke, Steffi Diehlmann, Marion von Starck und Heinz Wienand.

Viele Jahre lang wurde das Sportabzeichen durch Volker und Renate Henseler in Biblis mitgetragen. Volker Henseler war vor Medert Stützpunktleiter und konnte seinen Nachfolger im Jahr 2016 für dieses Ehrenamt begeistern. Michael Medert dankte den beiden für ihr Engagement und verabschiedete sie aus dem Team. Auch Jutta Platz, Geschäftsführerin, und Oliver Wetzel, Vorstandsmitglied, sowie Bürgermeister Volker Scheib lobten die Arbeit des Paares.

Soziales Miteinander

„Das Absolvieren des Sportabzeichens dient der Gemeinschaft, dem sozialen Miteinander und der generationsübergreifenden Bewegung“, stellte der Bürgermeister fest. Hier treffe sich Jung und Alt zum Sport – für den Rathauschef ein guter Einstieg für Kinder, Familien und Seniorin. Die TG Biblis helfe mit diesem Angebot mit, dass durch den Sport eine soziale Gemeinschaft entstehe und Menschen zusammenkommen. „Meinen Respekt für alle, die das Sportabzeichen absolviert haben“, lobte Scheib.

Walken ohne Pause

Michael Medert zählte kurz die Höhepunkte aus dem Jahr 2020 auf: So fand zwei Stunden Walken ohne Pause mit Manne Matschke statt sowie ein Inklusionssporttag im September im Stadion, an dem zwei Jugendliche mit Behinderungen teilnahmen und das Sportabzeichen erwarben.

Überhaupt das Sportabzeichen unter Corona-Bedingungen durchgeführt zu haben, sei schon eine besondere Leistung, fand der Stützpunktleiter. Medert dankte auch seinem Team, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sportlich unterstützen und die Prüfungen abnahmen und den Sportlerinnen und Sportlern aus allen Altersklassen für ihre aktive Teilnahme.

„Der jüngste Teilnehmer war Bela Buchner mit acht Jahren, der älteste Teilnehmer Hubert Falk mit 87 Jahren“, berichtete Michael Medert. Er freute sich zudem, dass sich acht Familien mit mindestens drei Absolventen sportlich beteiligt hätten. Für Familien sei dies einen schöne Aktion, so lebe man Sport und Bewegung gemeinsam.

Insgesamt konnten 64 erfolgreiche Absolventen zum Sportabzeichen beglückwünscht werden, darunter zwei Jugendliche mit Behinderungen, 22 Jugendliche sowie 27 Männer und 13 Frauen.

