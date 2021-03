Biblis. Alles fing mit dem Gefühl einer Sommergrippe an. Vor fast sechs Jahren war das. Nach langer Leidenszeit und vielen Rückschlägen kann der Bibliser Bernd Gebken aufatmen: Dank einer Stammzellspende hat er den Blutkrebs überwunden. Der 54-Jährige denkt oft an seinen „genetischen Zwilling“ aus Italien, der ihm das Leben gerettet hat.

AdUnit urban-intext1

Im Juni 2015 ging Bernd Gebken mit Erkältungssymptomen zum Hausarzt. Auskurieren half nicht weiter, daraufhin wurde ein Blutbild veranlasst – das absolut auffällig war. In der Uniklinik Heidelberg erfuhr der Bibliser, der bei einem Energieunternehmen arbeitet, dann die niederschmetternde Diagnose: Leukämie. „Das war am 9. Juli 2015. Auf den Tag genau, zwei Jahre zuvor, hatte mein Vater seine Krebsdiagnose bekommen.“ Gebken ist nicht abergläubisch, aber er wundert sich noch heute darüber.

Starke Persönlichkeit: Bernd Gebken aus Biblis hat dank einer Stammzellspende den Krebs besiegt. Er hofft, dass sich noch viele Menschen typisieren lassen. © GEbken

Sein Vater ist nicht einmal ein Jahr später verstorben, doch bei Bernd Gebken standen die Chancen besser. „Zwei Tage später begann meine erste Chemotherapie.“ Es folgten vier weitere Zyklen – mit den bekannten, belastenden Nebenwirkungen. „Das blutbildende System wird dabei komplett heruntergefahren, um die Krebszellen kaputtzumachen. Meist sterben die Menschen gar nicht an der Leukämie selbst, sondern an anderen Krankheiten, gegen die sich der Körper nicht mehr wehren kann.“

Ohne seine Frau hätte er diese Prozedur nicht durchgestanden, sagt er heute. Und ohne die Johanniter, die ihn fiebrig – mit 42,3 Grad – im Rettungswagen nach Heidelberg brachten und auf der Autobahn seine Temperatur senken konnten, auch nicht. „Ich bin ja oft selbst mitgefahren: als Sanitäter, aber nie hinten drin auf der Liege!“ Gebken schüttelt sich, wenn er daran denkt.

AdUnit urban-intext2

Nach drei weiteren Chemotherapien konnte er aufatmen: „An Heiligabend durfte ich heim. Die Ärzte waren zufrieden, das Blut war in Ordnung. Astreines Knochenmark! Wir hatten geglaubt, wir könnten einen Haken dran machen.“ Gebken kehrte schon bald an den Arbeitsplatz zurück. „Ich kann ja die Füße nicht still halten!“ Er ist unglaublich dankbar für die Unterstützung seiner Kollegen während seiner Krankheit.

Doch schon im Mai spürte er eine Schwellung hinter dem Ohr, die sich bald auf den Hals ausweitete. „Ich hatte einen Rückfall. In der Klinik konnte ich auf einem Bild sehen, dass sich die Krebszellen in den Lymphknoten wie eine Perlenkette vom Ohr übers Kinn bis in den Brustkorb aneinanderreihten.“ Die Narben von der Operation sind noch heute zu sehen. „Es war klar: Ich würde Stammzellen brauchen. Anders hätte sich der Krebs nicht aufhalten lassen.“ Erneut begann eine Chemotherapie – und eine schwere Zeit. „Ich habe mein Leben lang immer gekämpft. Sport gemacht, beim Roten Kreuz im Rettungsdienst geholfen, war als Ratsherr in der Politik aktiv.“ Vor allem an seine Familie dachte er viel. „Aber was ist das alles wert, wenn der letzte Tag kommt?“

AdUnit urban-intext3

Fünf Wochen später dann ein Hoffnungsschimmer: „Die Ärzte hatten einen Stammzellspender mit einem sehr, sehr hohen Grad der Übereinstimmung gefunden.“ Um den Krebskranken auf die Transplantation vorzubereiten, musste er zum harten Medikamentencocktail vier Liter am Tag trinken und lag völlig isoliert in einem Zimmer. Mehr als 20 Kilogramm an Gewicht und die Haare verlor er in diesen Wochen. Allgegenwärtig waren Übelkeit und Müdigkeit, zudem verlor er seinen Geschmackssinn fast komplett. Zuckersüße Cola liebte er plötzlich, aber heute bevorzugt er grünen Tee, erzählt er grinsend.

AdUnit urban-intext4

Am 21. Juli 2016 folgte die Transplantation per Bluttransfusion. „Das ist mein zweiter Geburtstag.“ Wobei der Moment selbst nicht gerade feierlich gewesen sei, weil die schockgefrosteten Zellen des Spenders Erbrechen auslösten. Zudem musste Gebken für 40 Tage in Isolation bleiben, ging im Zimmer umher oder strampelte auf dem Ergometer. Täglich wartete er vergeblich darauf, dass sich seine Blutwerte stabilisieren. „Das sind Momente, die wünscht man keinem. Wenn das Leben in Gedanken noch mal abläuft und man denkt: Das war es jetzt.“

Aber dann die Erlösung: 26 Tage nach der Transplantation spürte Gebken Schmerzen in den Knochen, für die Ärzte ein gutes Zeichen. Auch die Blutwerte verbesserten sich. „Endlich ging es los: Die gespendeten Stammzellen fingen an, im Knochenmark zu arbeiten.“ Geschwächt, aber voller Hoffnung durfte er Wochen später zurück nach Hause. Blumenerde schaffte seine Frau aus dem Haus und stellte Luftfilter auf. Es ging aufwärts.

Doch als die Ärzte ihm im Herbst 2017 zum zweiten Mal Blut seines Spenders zuführten, um sein Immunsystem zu stärken, führte das fast zur Katastrophe. Sein Körper zeigte eine so heftige Abstoßungsreaktion, dass Gebken auf der Intensivstation wieder um sein Leben kämpfte. Er schaffte es, sich zu erholen. Dann fing er an, sich Gedanken über seinen Spender zu machen.

Nur anonyme Briefe möglich

Zwei Jahre nach der Spende konnte der 54-Jährige über das zentrale Knochenmarkregister Deutschland (ZKRD) in Ulm Briefkontakt aufnehmen: anonym und auf Englisch, wie es vorgeschrieben ist. Aus der Antwort erfuhr der Bibliser, dass ihm eine Frau das Leben gerettet hatte. „Sie wandert gerne, fährt Ski und ist Mutter.“ Ferner hatte sie ihm erzählt, dass ihr Vater an Krebs gestorben war. „Zuvor konnte sie ihm aber noch sagen, dass sie jemandem das Leben retten konnte“, sagt Gebken gerührt. „Diese Frau ist lebenslang ein Teil von mir. Das vergesse ich nie. Ohne sie würde ich heute nicht hier sitzen.“

Gebken erfuhr durch Zufall, dass die Frau in Südtirol lebt und startete auf Facebook einen Aufruf, den der Tiroler Landfrauenverband übersetzte. Zeitungsberichte und Radiointerviews folgten. Die Frau meldete sich nicht, und das kann der Bibliser sogar verstehen. „Dass sie persönlich mit mir Kontakt aufnimmt, ist ihr untersagt.“ Aber ihm war es wichtig, dass sie weiß, wie dankbar er ihr ist. Italien gehört zu den wenigen Ländern, die keine Treffen zwischen Spender und Empfänger erlauben. Gebken findet das unmenschlich. Er hofft, dass das Gesetz geändert wird.

Für die Zukunft wünscht er sich, dass die Stammzellforschung voranschreitet und er seine Medikamente – und deren Nebenwirkungen – reduzieren kann. Seit seiner Erkrankung leidet er unter Muskel- und Gelenkbeschwerden sowie Schlafstörungen. Fit hält er sich mit Spaziergängen und Radfahren. Angst vor Corona habe er nicht, aber Respekt. „Ich verhalte mich vorsichtig, verstecke mich aber auch nicht.“ Und noch eine Bitte hat Gebken: Dass sich Menschen trotz Pandemie typisieren lassen – und noch mehr Leben gerettet werden können.