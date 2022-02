Beratung mit Anwälten

Biblis. Bürgermeister Volker Scheib teilte der Bibliser Gemeindevertretung mit, dass die Frist für die Zahlung der 260 000 Euro von MKM Dienstag um Mitternacht abgelaufen sei. „Wir werden uns jetzt mit den Anwälten beraten, wie die nächsten Schritte sein werden“, betonte er.

Die Container für die Erweiterung der Kita Glückskäfer in der Pfaffenaue sind aufgestellt. Der Innenausbau startet bald. In der kommenden Woche ist eine Verkehrszählung auf der L 3261 Höhe Action angesetzt. Die wird zeigen, ob Bedarf für einen Lärmschutz ist oder nicht. Das Parkraumkonzept wird demnächst in der Verkehrskommission vorgestellt.

Für die Volkszählung sucht die Gemeinde noch ehrenamtliche Interviewer für Biblis und die beiden Ortsteile. cid

