  Beleuchtete Filminsel in Biblis macht Hoffnung

Biblis. Im Foyer brannte Licht. Ganz so, als ob die Filminsel gleich jede Menge Besucher erwarten würde. Auch die Schaukästen vor dem Kino in der Bibliser Hintergasse waren erleuchtet - alles Teil der bundesweiten Aktion „Kino leuchtet. Für Dich.“ Zwar darf wegen der Corona-Schließungen derzeit noch niemand herein, aber mit der Aktion wollen die Kino-Betreiber ein Zeichen der Hoffnung setzen, dass sich die Situation bald wieder bessert.

Bei der Gelegenheit fiel auch gleich auf, dass in den Schaukästen ein paar Glühbirnen zwischenzeitlich ihren Geist aufgegeben hatten und ausgetauscht werden mussten. Was Peter Gimbel, Ehemann der Vorsitzenden Birgit Gimbel, gleich erledigte. Drinnen warteten sie und der gleichberechtigte Vorstandskollege Marcus Müller und dachten darüber nach, wie ein Neustart ablaufen könnte. „Neue Filme gibt es zurzeit ja kaum. Aber wir könnten einige zeigen, die schon im Winter auf dem Programm standen und durch den Lockdown nicht mehr drankamen“, überlegte Marcus Müller.

Die Jahreshauptversammlung, die normalerweise jetzt im März gewesen wäre, muss ebenfalls verschoben werden. Müller hat für seine Statistik schon mal nachgerechnet. „Wir hatten 2020 ganze 120 Schließungstage im ersten und zweiten Lockdown.“ Die geplanten Veranstaltungen dieses Frühjahr sind komplett auf 2022 verlegt worden. Kättl Feierdach wäre bereits im Januar gewesen, Lizzy Aumeier im Februar und Tino Bomelino in März. „Das konnten wir um gut ein Jahr weiterschieben“, berichtete Birgit Gimbel.

Abenteuerwochen im Spätjahr

Schwieriger wird es mit der Lesung von Christian Berkel, die bereits mehrfach verlegt wurde. Hier müssten die Filminsulaner Rücksicht auf eventuelle Dreharbeiten des beliebten Schauspielers und jetzt auch Schriftstellers nehmen. „Im Spätjahr 2021 haben wir dann Abenteuerwochen“, kündigte Müller mit einem Lächeln an. Denn geplant ist, dass Hans Kammerlander seinen Multivisionsvortrag zeigt, und zwar rund drei Wochen, nachdem die Huber Buam, ebenfalls berühmte Extrembergsteiger, ihren Vortrag gehalten haben werden.

Ein großes Event wird das Open-Air im Pfaffenau-Stadion am Ende der Sommerferien - allerdings immer abhängig davon, wie es mit der Corona-Pandemie weiter geht. „Bis Mai müssen die Entscheidungen getroffen sein, denn einiges müssen wir so früh bestellen, zum Beispiel den Toilettenwagen. Aber das Schöne ist, die Sponsoren aus dem Vorjahr sind alle wieder mit dabei“, freute sich Müller. Birgit Gimbel hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass alles so ungewiss ist. „Ich finde, irgendwie geht es trotzdem“, meinte sie.

Jetzt gilt es noch, das Mitarbeiterteam zu motivieren. Denn wenn es wieder möglich ist, sollen ja nicht nur an den Wochenenden, sondern auch unter der Woche Filme gezeigt werden. Die Filminsel ist kein kommerzielles Kino, vielmehr hat sich der Trägerverein dem Erhalt des Programmkinos verschrieben. Damit können alle Beteiligten mit der Situation relativ entspannt umgehen. „Anders ist es bei den Kinos, die Gewinn erwirtschaften müssen und auf die Einnahmen angewiesen sind. Denen geht es richtig schlecht“, betonte Müller. In Biblis steht zudem die Gemeinde bereit, die an mehreren Abenden im Jahr das Kulturprogramm mitveranstaltet und auch Vermieterin ist. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und wie schnell Lockerungen kommen.