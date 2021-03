Biblis. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) weist darauf hin, dass er bei Kanal-Verstopfungen innerhalb des Verbandsgebiets der erste Ansprechpartner sei. Fachfirmen sollten erst nach Absprache mit dem KMB eingeschaltet werden.

Frühere Kanalarbeiten in Biblis. © Nix

AdUnit urban-intext1

Der Zweckverband ist unter anderem für die Abwasserentsorgung in Biblis und Groß-Rohrheim verantwortlich und registrierte nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten vermehrt Meldungen von Bürgern, die Kanalverstopfungen im privaten Bereich betreffen. „Leider nehmen die Betroffenen häufig erst zum KMB Kontakt auf, nachdem sie bereits eine Fachfirma auf eigene Initiative beauftragt haben. Das führt dann nicht selten zu Diskussionen rund um die Kostenübernahme und kann vermieden werden, wenn der KMB als erster Ansprechpartner kontaktiert wird und die Ursache des Schadens bestimmen kann“, heißt es in der Mitteilung. Zunächst werde geprüft, ob im Hauptkanal ein Schaden vorliege. Dieser Service sei für die Bürger kostenfrei.

In den Verbandskommunen ist der KMB nach der jeweiligen kommunalen Entwässerungssatzung im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze für die Kanalisation verantwortlich. Die Leitung vom öffentlichen Straßenkanal bis zur Grundstücksgrenze oder bis zum ersten Reinigungsschacht im Grundstück wird als Anschlusskanal bezeichnet.

Der KMB stelle mit ausgewählten Fachfirmen über eine entsprechende Kanalinspektion und Ortung den Schaden fest. Werde die Ursache des Schadens im öffentlichen Bereich lokalisiert und sei eine Sanierung in geschlossener Bauweise nicht möglich, werde er von einem Tiefbauunternehmen durch den KMB behoben. Der Verband unterhalte pro Grundstück einen Hausanschluss im Mischwassersystem und zwei Hausanschlüsse im Trennsystem – einen für Schmutzwasser und einen für Regenwasser. Die Kosten für jeden weiteren Anschluss trage der Eigentümer.

AdUnit urban-intext2

Falls die Kanalverstopfung in den Verantwortungsbereich des Hauseigentümers falle, sollte die beauftragte Rohrreinigungsfirma die Beseitigung des Schadens aufzeichnen und zum Beispiel auf USB-Stick oder DVD sichern, damit der KMB dies sichten und auswerten könne.