Bei Kita-Planung noch viele Fragen offen

Biblis. Soll die neue Bibliser Kita in Modulbauweise oder konventionell gebaut werden – und für wie viele Gruppen? Das sind die Fragen, die der Kita-Ausschuss bis zu seiner nächsten Sitzung beantworten soll. Dazu müssen diese Punkte in den Fraktionen diskutiert werden. Kürzlich war eine Abordnung bei einer Kita in Heidelberg und hat sich dort die Modellbauweise eines Anbieters angeschaut.

Wilhelm Neumann (SPD) fasste den Besuch für den Ausschuss in der jüngsten Sitzung kurz zusammen und zeigte einen Film per Zeitraffer über den Bau, wie die Räume für sechs Gruppen entstanden. Rund 100 Kinder sind in Heidelberg auf einer Gesamtfläche von etwa 6600 Quadratmetern mit Außengelände untergebracht. Der Bau hat circa 5,2 Millionen Euro gekostet. In Biblis stehen in der Pfaffenaue rund 3200 Quadratmeter zur Verfügung. „Wenn eine reine Krippengruppe gebaut würde, reicht der Platz auf jeden Fall, da die Kleinen noch nicht so viel Bewegungsraum brauchen“, so Christiane Müller, Leiterin der Gemeindekita Pusteblume.

Schwieriger Blick in die Zukunft

Ausschussvorsitzende Johanna Iovine wünschte sich eine größtmögliche Flexibilität der Gruppen. Rund 445 Kinder sollen einmal in die neue Kita gehen. „Dazu kommen noch zwei Faktoren, die wir nicht voraussehen können. Das sind der Zuzug von Familien in die künftigen Neubaugebiete und die Zuweisung der Geflüchteten, unter denen auch Familien sein können“, gab Bürgermeister Volker Scheib zu bedenken. Wenn alle Kitas mitmachen und keine Kinder von eins bis drei Jahre aufnehmen, könnte die Pfaffenaue eine reine Krippenkita werden. Mit der katholischen Kirche sei man sich so gut wie einig, allerdings fehle noch die Zusage von der evangelischen Kita aus Nordheim. „Wenn die Gemeinde die Finanzierung für die Kitas macht, können wir da nicht auch die Bedingungen diktieren?“, fragte Urs Scheib (Liste Scheib). Britta Spatz von den Glückskäfern aus Wattenheim hat ausgerechnet, dass dort 39 Ü3-Kitaplätze frei würden, wenn die ganz Kleinen zentral betreut würden. „Das würde uns aus allen Notsituationen rausnehmen“, bestätigte Scheib Senior. Wenn möglich, soll die Grillhütte an ihrem Standort erhalten werden.

Neumann war es wichtig, mit der Rekrutierung der Erzieher rechtzeitig zu beginnen, weil diese derzeit nur schwer zu bekommen seien. Scheib erwähnte, dass zwischen zwölf und 22 Personen für die Betreuung gebraucht würden und dass dies auch die Personalkosten in die Höhe treibe. Das müsse im nächsten Haushalt berücksichtigt werden. „Die Pfaffenaue als Standort macht bei den Bewerbungen neugierig, das haben wir schon festgestellt“, schob er dazwischen, denn eine neue Erzieherin hatte danach gefragt.

Hauptamtsleiter Henning Ameis merkte an, dass der Ausschuss schon mal wesentlich weiter gewesen sei: „Wir wollten vier Krippengruppen und eine Ü3 haben, aber die Entscheidung wurde von den Gemeindevertretern gekippt.“

Konstantin Großmann (CDU) erwähnte, dass in Heidelberg die Erkenntnis mitgenommen wurde, dass die modulare Bauweise nicht günstiger sei als die konventionelle, aber schneller umgesetzt. Müller merkte noch an, dass in der Pfaffenaue viel Platz sei, auch wenn das Außengelände der Kita nur klein ausfallen würde.

Worauf sich der Kita-Ausschuss am Ende einigt, soll in den Bauausschuss eingespielt werden. Im Anschluss an die Diskussion berieten die Mitglieder zunächst nicht-öffentlich weiter. cid