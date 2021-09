Bedarf für Mehrzweckhalle soll ermittelt werden

Biblis. Die CDU-Fraktion hatte vor der Sitzung der Gemeindevertreter noch einmal drüber nachgedacht, ob Biblis eine neue Mehrzweckhalle als Ersatz für die Riedhalle braucht. Fraktionsvorsitzender Christopher Wetzel wollte jetzt dazu eine Bedarfsanalyse haben.

„Es geht darum, wie viele Vereine und Gruppen die Halle für Übungsstunden nutzen würden. Wir werden nicht reicher, und es ist die Frage, ob wir eine zusätzliche Halle stemmen können.“ Wenn der Bedarf bestehe, gebe es die Zustimmung der CDU. Der Zusatz wurde mit aufgenommen. Die Gemeindevertreter gaben grünes Licht für den Erhalt der Riedhalle in den nächsten fünf bis sieben Jahren und die Suche nach einem Standort für eine Mehrzweckhalle.

Am Wattenheimer Ortseingang wurde Schotter verwendet. © Christine Dirigo

Ebenfalls stand die Sanierung des alten Rathauses in der Diskussion. Dass die Fassade und die Fenster renoviert werden und das Dach mit Naturschiefer eingedeckt wird, stand außer Frage. Aber an dem neu angedachten Dachreiter samt Glockenturm schieden sich die Geister. Vor allem, weil der allein 75 000 Euro kosten soll.

SPD kritisiert Kosten

Kritik kam von SPD-Fraktionsvorsitzendem Sven Vollrath. „Wir können hier nicht zustimmen. Seit Jahren verwehren wir aus Kostengründen den Zaun bei der Feuerwehr, und jetzt bauen wir einen Turm, der nicht gebraucht wird.“ An sich hätte seine Partei nichts dagegen, aber die derzeitige finanzielle Lage der Gemeinde habe den Ausschlag für die negative Entscheidung gegeben.

Wetzel meinte, dass hier mehr gemacht werde, als die Denkmalpflege gefordert habe. Er forderte die Verwaltung auf, darauf zu achten, dass sie im Kostenrahmen bleibe. Es gebe Fördergeld für diese Arbeiten, so dass die Gemeinde nur einen Bruchteil der Kosten decken müsse.

Bürgermeister Volker Scheib sagte, dass der Dachreiter ein Blickfang werden soll. „Wir werden wahrscheinlich den Sperrvermerk im Haushalt für den Zaun der Feuerwehr aufheben. Wir haben nur jetzt die Chance, das Dach mit Naturschiefer zu decken und etwas am Turm zu verändern.“ Die Mehrheit entschied sich für die Sanierung.

Schaugärten als Vorbild

Damit künftig keine Schottergärten mehr entstehen, möchte die SPD prüfen lassen, ob dies in einer Gestaltungssatzung geregelt werden kann. Schotter sei oft nicht klima- und umweltfreundlich. Hierfür sollen Bauhofmitarbeiter weitergebildet werden und für die Bürger zur Beratung zur Verfügung stehen. „Es sollen auch Schaugärten angelegt werden, denn wir wollen gute Vorbilder abgeben“, so der Bürgermeister. Dies sei ein Thema, an das man mit Fingerspitzengefühl herangehen müsse. Die Entscheidung wurde von CDU und SPD befürwortet, lediglich die Freie Liste Biblis enthielt sich mit ihren vier Stimmen. Bei der Begrünung vor der Pizzeria in Wattenheim wurde ebenfalls viel Schotter verwendet. Alle waren dafür, noch einmal das Gespräch mit den Anliegern zu suchen und zu schauen, ob dort ein neuer Baum gepflanzt werden soll oder nicht.

Der FLB-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Fischer stellte seinen Antrag zur Beteiligung der Gemeinde an einem kostenfreien Ortsbus zurück. Hier sollen erst Zahlen vorgelegt werden.

