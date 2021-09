Bauarbeiten am neuen Bibliser Kreisel fast zu Ende

Biblis. Die Bauarbeiten am neuen Kreisel bei Biblis zum Umbau der Anbindung der Landesstraße L 3261 an die Bundesstraße B 44 stehen kurz vor dem Abschluss. Das teilt Hessen Mobil mit. Im Laufe des Freitags, 17. September, würden die Arbeiten beendet und die bisherige Baustellenverkehrsführung vollständig zurückgebaut.

Um die Leistungsfähigkeit des Anschlusses der L 3261 an die B 44 bei Biblis zu verbessern, wurde in den vergangenen Wochen der bisher westlich gelegene Anschluss der L 3261 an den Kreisverkehr auf die östliche Seite verlegt. Entlang der Darmstädter Straße bis zum Kreisel führt zudem ab sofort beidseitig ein Geh- und Radweg.

Die L 3261 erhielt im Zuge der Baumaßnahme über eine neu geplante Rampe einen eigenen, direkten Anschluss an den Kreisverkehr. Die ehemalige L 3261, die über die Brücke der B 44 führte, wurde verbreitert, erneuert und nach Osten hin an die neue Rampe angeschlossen.

Westlich des Kreisels wurde die bestehende Rampe der L 3261 bis zur Darmstädter Straße zurück gebaut. Die Baukosten betragen rund 1, 4 Millionen Euro. Etwa 60 Prozent werden vom Bund übernommen. Die verbleibenden 40 Prozent tragen jeweils zur Hälfte das Land Hessen und die Gemeinde Biblis.