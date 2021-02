Biblis. Der Haushalt der Gemeinde Biblis für 2021 ist verabschiedet. Die Gemeindevertreter von CDU und SPD hoben dafür die Hand. Aus den Reihen der Freien Liste Biblis (FLB), die nur mit drei Mann anwesend war, kamen eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen.

Hans Michael Platz, Fraktionsvorsitzender der CDU, eröffnete die Debatte. Er nannte einige Zahlen, darunter die Summe von 20 Millionen Euro, die nötig seien, um „die Gemeinde am Laufen zu halten“. Als weiche Standortfaktoren für Familien, die sich in Biblis ansiedeln, nannte er die Kindertagesstätten und die Schulkindbetreuung, die mit 3,6 Millionen und 265 000 Euro unterstützt würden. „Die Situation in den Kitas ist schlecht, hier ist dringender Handlungsbedarf. Wir müssen uns in Kürze über eine Erweiterung unterhalten“, erklärte er.

Als wichtigen Punkt nannte Platz zudem die Vereinsförderung. Durch die Pandemie hätten keine Feste und Veranstaltungen stattfinden können, diese Einnahmen fehlen nun. Um die Vereine zu unterstützen, sei der Ansatz für das Gurkenfest um 20 000 Euro erhöht worden, stellte er fest. Seine Kritik ging an die FLB, die sich an den Haushaltsberatungen nicht beteiligt hatte.

Konflikt wegen Stellenplan

Sven Vollrath übernahm es für die SPD, etwas zu dem Zahlenwerk zu sagen. Er zeigte sich enttäuscht von der Verwaltung und dem Bürgermeister, die „im Konflikt mit der Politik“ stünden. Er bezog sich vor allem auf die Stellenbesetzung im Ordnungsamt, wo mit Groß-Rohrheim zusammengearbeitet wird. Das hätte seiner Ansicht nach anders laufen müssen. Aber die SPD könne sich nicht beschweren, denn viele eigene Anträge aus den vergangenen Jahren seien jetzt endlich im Haushalt verwirklicht.

Er kritisierte das Defizit von 2,6 Millionen Euro, das ein strukturelles Problem darstelle. Vollrath wunderte sich über die 1,9 Millionen an Sach- und Dienstleistungen, die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken seien. „Man hat uns immer erzählt, dass es in diesem Bereich schwierig ist zu sparen.“ Erschütternd fand er den Bericht der Kita-Leiterinnen in der Ausschusssitzung. Deshalb sei er nun froh, dass über eine Containerlösung in Wattenheim, mit der zehn Krippenplätze geschaffen werden sollen, eine Übergangslösung gefunden sei. „Wie hatte es nur dazu kommen können? Der letzte Bericht von April 2019 klang noch gut“, sagte der Sozialdemokrat. Er warf der CDU vor, dass die es schon gewusst habe, weil der frühere Bürgermeister Felix Kusicka diese Information gezielt gesteuert haben könnte, da er ja vor seinem Amtsantritt in der CDU war. Platz wies diesen Vorwurf aber zurück.

Die FLB bezeichnete Vollrath als „selbst ernannten Wachhund“, und kritisierte ebenfalls, dass sie sich nicht an den Beratungen für den Haushalt beteiligt hätten. Bürgermeister Scheib werde sich an seinen Aussagen und Versprechungen für 2021 messen lassen müssen, schob er am Ende nach.

Keine Zeit für Fragen gehabt

FLB-Fraktionschef Hans-Peter Fischer rechtfertigte sich damit, dass er keine Zeit gehabt habe, sich in das umfangreiche Zahlenwerk einzuarbeiten und Fragen zu stellen. Er habe vier Wochen gebraucht, um sich in die Unterlagen von MKM einzuarbeiten und warf den beiden anderen Parteien vor, in dieser Sache seien sie „sehenden Auges an die Wand gefahren und haben sich nicht getraut, auch nur das kleinste Komma bei Kusicka anzumerken, zu fragen oder anzugreifen“, so wie es die FLB getan habe.

Zum Abschluss meldete sich Volker Scheib zu Wort. „Wir nehmen die Herausforderungen an und gestalten sie, trotz Corona“, betonte der Rathauschef. Hier müsse man mit Partnern handeln, die Dinge gemeinsam zielgerichtet angehen und lösen. Es freue ihn, dass es zu einem mehrheitlichen Ja für den Haushalt gekommen sei. Es werde ständig Zwischen- und Nachberichte geben, um alles zu prüfen. „Wir wollen auf Augenhöhe zusammenarbeiten, das eigene Handeln reflektieren und gemeinsam Politik machen – zum Wohl aller Bürger. Biblis hat sich sportliche Ziele gesetzt, und wir werden alle erreichen“, gab sich der Bürgermeister optimistisch.