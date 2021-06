Bald können Hunde über die Wiese toben

Biblis. Direkt am Bibliser Gemeindesee ist eine Hundewiese angelegt worden. Sie besteht aus einer kleinen Hundetoilette, inklusive Auslauf, ist eingezäunt und bietet für die Hundehalter die Möglichkeit zur Kommunikation. Unmittelbar davor ist ein Spender mit Plastiktüten angebracht und ein Mülleimer, um die Kotbeutel gleich entsorgen zu können. Noch sind die Arbeiten nicht ganz abgeschlossen. „Wir müssen den Zaun noch besser befestigen, doch dafür fehlt das Material. Es gibt Lieferschwierigkeiten“, erklärt Bürgermeister Volker Scheib auf Anfrage. Er hofft aber auf eine Eröffnung in den nächsten zwei Wochen.

Hundehalter und Spaziergänger konnten in der letzten Zeit mitverfolgen, wie die Hundewiese Stück für Stück Gestalt angenommen hat. Darüber freut sich zum Beispiel Hans-Werner Bringmann, der mit dem kleinen Pinjo dort täglich spazieren geht. Er wohnt mit seiner Frau im Wohngebiet vor dem Bahnübergang und die Strecke mit Pinjo führt ihn oft um den ehemaligen Badesee.

Die Anlage liegt rechts von Weg, wenn man über den Bahnübergang kommt. Auf einem freien Gelände ist sie ein Stück weit weg vom Rundweg geschaffen worden. „Sie ist super angelegt“, lobt der Hundebesitzer. Eine Bank steht im eingezäunten Gelände, im Eingangsbereich gibt es eine doppelte Tür, so dass die Hundewiese sicher ist und kein Vierbeiner unbemerkt ausbüchsen kann. Hund und Herrchen müssen erst durch eine Tür und kommen dann an eine zweite, die allerdings derzeit noch abgeschlossen ist, da die Wiese noch nicht freigegeben werden konnte.

Zuspruch gibt es von Bringmann, weil er dann seinen Hund frei auf der Wiese laufen lassen kann. „Ich hab’ eigens eine sehr lange Leine gekauft, weil Pinjo gerne Auslauf hat“, erklärt Bringmann, der ursprünglich aus Hamburg stammt und sich den nordischen Einschlag in der Stimme bewahrt hat. Den Hund haben sie aus dem Tierheim Gernsheim geholt.

Bürgermeister Volker Scheib erläutert, dass noch eine zweite Bank aufgestellt werden soll – aber vor dem Zaun. „Das bietet die Möglichkeit, dass die Hundehalter miteinander ins Gespräch kommen“, berichtete er in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Der Vorsteher der Gemeindevertretung Konstantin Großmann hatte nachgefragt, wie es um die Hundewiese steht, die auf einen Antrag der Freien Liste Biblis zurückgeht.

Die Wiese ist auf einer Grundfläche von 450 Quadratmetern errichtet worden. Auf dem Gelände stehen auch zwei Bäume. „Das ist eine Besonderheit in Biblis, dass wir die Bäume haben“, meinte der Bürgermeister schmunzelnd. Geplant sei eine offizielle Eröffnung, vielleicht verbunden mit einer Showeinlage.

Am Gemeindesee stimmt auch die Infrastruktur: Er ist gut erreichbar und Parkplätze sind vorhanden. Einziges Manko für die Hundehalter, die zu Fuß kommen, ist der oft sehr lang geschlossene Bahnübergang. So könnte es schon mal sein, dass die Hunde sich nicht so lange beherrschen können und ihr großes Geschäft während der Wartezeit erledigen. Dann kommt der aufgeschüttete Sand, der auf der Wiese als Toilette dient, zu spät.

Unabhängig von der nun entstandenen Hundewiese sucht auch der neu in der Gemeinde gegründete Hundeverein „Bunte Pfoten“ nach einem geeigneten Gelände als Treffpunkt. Hier ist bislang aber noch nichts entschieden.