Bärbel Daunke erhält Verstärkung

Nordheim. Seit 21 Jahren ist Bärbel Daunke als Heilpraktikerin in ihrer Praxis in Nordheim tätig. Nun bekommt sie Verstärkung durch Marie Hamberger. Die gelernte Krankenschwester arbeitet seit 2017 nebenberuflich als Heilpraktikerin und vervollständigt jetzt die Gemeinschaftspraxis Daunke-Hamberger.

„Wir haben uns kennengelernt und das hat von Anfang an sofort harmoniert“, erzählt Bärbel Daunke bei der Einweihung zur Praxiserweiterung. Die 66-jährige Nordheimerin will bereits seit einigen Jahren bei der Arbeit kürzer zu treten und freut sich nun über die Verstärkung sowie einen freien Tag in der Woche.

„Es ist ein positives Gefühl für mich zu wissen, in der Praxis geht es weiter, wenn ich mal nicht mehr kann“, erklärt sie. „Es fühlt sich einfach gut an, wie es jetzt ist“, fügt Marie Hamberger hinzu, die künftig freitags in der Praxis arbeiten wird.

Auch das Behandlungsangebot der Praxis erweitert sich, da Marie Hamberger als HNC-Therapeutin ausgebildet ist. Die Abkürzung HNC steht für „Human Neuro Cybernetics“ und beschreibt eine ganzheitliche Behandlungsmethode, die das Nervensystem des Menschen und seine Regelkreise beeinflusst. „Die Behandlung ist besonders, weil sie auf körperlicher und psychischer Ebene abläuft“, erklärt Hamberger. Dies sei bei Kindern hilfreich, könne aber auch Erwachsenen bei Problemen wie ADHS, dem Reizdarmsyndrom oder anderen psychosomatischen Erkrankungen helfen. „Wir können uns austauschen, um unsere Patienten optimal zu behandeln“, betont Daunke.

Neue Patienten sind in der Gemeinschaftspraxis Daunke-Hamberger willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.naturheilkundepraxis-daunke.de. Termine können telefonisch unter 06245/29672 (Bärbel Daunke) oder unter 0176/31173699 (Marie Hamberger) vereinbart werden. av