Autos zu schnell unterwegs

Wattenheim. Die Geschwindigkeit der Autofahrer war Thema im Wattenheimer Ortsbeirat. Zum einen ging es der CDU in ihrem Antrag um einen Blitzer, der alle durch den Ort fahrenden Lkw fotografieren kann. Ziel ist es, die herauszufischen, die gar nicht durchfahren dürfen. Inzwischen sind in der Verwaltung zwei Standsäulen plus Blitzeinschub angeschafft und das Personal geschult worden. Allerdings ist der Blitzeinschub, den auch andere Kommunen im Ried verwenden, in der Kritik und darf in Hessen nicht mehr verwendet werden, weil dessen Genauigkeit auf dem Prüfstand steht. „Das müssen wir erstmal abwarten“, sagte Bürgermeister Volker Scheib.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Blitzsäule könnte im Ort nur noch am Ortseingang von Biblis her kommend angebracht werden. Für die Anbringung am Ortsausgang Richtung Nordheim, wo jetzt noch der stationäre Blitzer steht, sei der Bürgersteig zu schmal. Die SPD forderte in ihrem Antrag, in der Schulstraße vermehrt an den warmen Tagen und den Wochenenden im Sommer, die Messanlage mit dem Smiley aufzustellen. „Denn dann fahren immer viele Besucher raus an den Baggersee und sind zu schnell unterwegs“, erläuterte Bianka Muhs. Scheib verwies noch einmal auf das im Herbst entstehende Verkehrs- und Parkraumkonzept, das die Straßen mit einbeziehen wird. Beide Anträge wurden einstimmig empfohlen.

Am Ortseingang soll sowohl der Abschnitt von der St.-Christophorus-Straße bis hoch zum Weschnitzdeich als auch der Schotterstreifen vor der Pizzeria mit bienenfreundlichen Stauden und/oder Bäumen aufgefrischt werden. Zumindest bei Bäumen muss die Genehmigung von Hessen Mobil eingeholt und die Sorte gemeinsam abgesprochen werden. Bei allen anderen Eingriffen muss Hessen Mobil informiert werden und die Erlaubnis erteilen. Die alten Bäume vor der Pizzeria sind schon einige Jahre weg. Wenn möglich, soll Ersatz her. Es wurde einheitlich empfohlen, den Antrag im September wieder zu stellen, so dass für die Vegetationsperiode 2022 alles bereit ist. Inzwischen sollen Gespräche mit Hessen Mobil laufen.

Ein Ort für einen „Ruhepol“ in einem kleinen Biotop mit Sitzgelegenheiten wird von der SPD gesucht. „Es soll ein Treffpunkt für Groß und Klein sein, und er soll die Attraktivität von Wattenheim steigern“, wünschte sich Bianka Muhs. Der Bürgermeister wollte hierzu Vorschläge aus dem Ortsbeirat haben, wo solch ein Vorhaben realisiert werden könnte. Dabei solle die Bürgerstiftung anstatt der Bänke lieber „Sitzgelegenheiten“ stiften, die zum noch gesuchten Standort passen. Der Antrag wurde einstimmig empfohlen, ebenso wie das Ansinnen der SPD, einen historischen Rundweg, anzulegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für eine Packstation im Ortsteil wird ein geeigneter Standort gesucht. Der Antrag kam ebenfalls von der SPD; die Empfehlung war wiederum einstimmig. Scheib teilte mit, dass anstelle der Raiba-Filiale bald zwei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen, in denen eine Bankstation mit Automaten integriert wird. Die Verlängerung der Grünphase der Fußgängerampel stieß bei Hessen Mobil auf Unverständnis und wird vorerst nicht kommen. Thomas Kuhn (CDU) machte den Vorschlag, den VdK mit ins Boot zu holen und es noch einmal zu versuchen.

Bei der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ wünscht sich der Bürgermeister das Engagement des Ortsbeirats. Die Bewerbungsfrist läuft im Oktober aus. In Wattenheim könnte die Umsetzung des Sportstättenkonzepts am schnellsten passieren, weil hier das bestehende Sportgelände und der Hartplatz am wenigsten Veränderung erfahren müssen. Etwa in ein bis zwei Jahren soll es losgehen. cid