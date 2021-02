Biblis. Ein älterer Mann hat sich am Sonntag gegen 14.50 Uhr bei einem Unfall in der Bibliser Kirchstraße verletzt. Er war mit einem BMW aus der Hofeinfahrt des DRK-Ortsvereins über die Kirchstraße in die gegenüberliegende Hofeinfahrt gerast und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Das Fahrzeug war laut Feuerwehr völlig zerstört, ebenso Mauer und Hoftor. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. red