Ausschuss versagt Zustimmung

Biblis. Viel Kritik gab es vom Bibliser Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss am Nachtragshaushalt 2021. Obwohl die einzelnen Punkte im Vorfeld mit einer Kommission besprochen worden waren. In der waren auch die Fraktionsvorsitzenden gesessen. CDU-Fraktionschef Christopher Wetzel eröffnete jetzt in der Ausschusssitzung die Diskussion ums Haushaltssicherungskonzept, das zusammen mit dem Nachtrag verabschiedet werden soll.

Wetzel prangerte vor allem die geplanten Erhöhungen im Bereich Grundsteuer B und Gewerbesteuer an, die er nicht mittragen wollte. Diese Kritik teilte SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath. „Wir haben im Nachtrag nichts wirklich eingespart, sondern nur auf später verschoben“, erklärte er. So könnte es die Bürger verwirren, dass der Abriss der Riedhalle im Sicherungskonzept steht. Gleichzeitig aber plane die Gemeinde, eine neue Halle zu errichten. „Wo sind denn da die Einsparungen?“, fragte sich Vollrath. Mit den Bereichen, die den Bauausschuss betreffen, waren die Parteien einverstanden, das betonten alle. Letztendlich enthielt sich der gesamte Ausschuss bei der Abstimmung.

Neugestaltung des DRK-Eingangs

Spannungen gab es auch beim CDU-Antrag für die barrierearme Umgestaltung des Eingangs am DRK-Zentrum im Hof der Kirchstraße. Dort soll die Gemeinde ein Podest anbringen. Bisher befinden sich dort ein Eisengitter am Boden und mehrere Stufen. „Die muss man erst mal überwinden und das ist mit einer Gehbehinderung nicht so einfach, zum Beispiel beim Spielnachmittag“, erläuterte Marc Weber den Antrag.

Bürgermeister Volker Scheib bat darum, den Antrag zurückzuziehen. Die Verwaltung sei durch die CDU auf die Eingangssituation aufmerksam geworden und werde dort „kreativ werden“ und eine mobile Rampe installieren. „Das ist auch im Sinne des DRK, dass sie mobil ist, denn sie wird nicht immer gebraucht“, versicherte der Bürgermeister.

Treppenlift im Rathaus

Anscheinend hatte auch die CDU mit dem DRK gesprochen, aber wohl mit anderen Ansprechpartnern. Wenn der Antrag bleibe, koste das rund 20 000 Euro, merkte Scheib an. Er versprach, dass die Verwaltung auch ohne den Antrag dafür sorgen werde, dass Menschen mit Gehbehinderung einfacher Zugang erhielten. Auch wenn das DRK in all den Jahren, seit es dort ansässig ist, niemals einen Impuls gegeben hätte, dort etwas zu unternehmen.

Kritik kam vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Sven Vollrath wegen des Themas: „Das ist eine Angelegenheit für den Gemeindevorstand, der müsste sich darum kümmern und nicht die Gemeindevertretung.“ Wetzel gelobte Besserung bei der Wahl der künftigen Anträge, zog diesen aber nicht zurück. Der Ausschuss gab schließlich eine einstimmige Empfehlung, diesen CDU-Antrag umzusetzen. Die Entscheidung fällt jetzt in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwoch. Im alten Rathaus ist man inzwischen einen großen Schritt weiter in Sachen Barrierefreiheit. Dort ist ein Treppenlift zum Trausaal angebracht und in Betrieb genommen worden.