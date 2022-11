Biblis. In den Jahren 2023 bis 2025 sollen in Biblis die Kanäle in der Neuen Friedhofstraße und in der vorderen Pfadgasse zwischen Hausnummer 1 und 28 saniert werden. Darüber hat Frank Daum, Geschäftsleiter des Zweckverbands Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB), die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in ihrer Sitzung informiert.

Die Sanierung Neue Friedhofstraße ist

...