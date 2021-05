Ausschüsse konstituieren sich

Biblis. In Biblis nehmen die Ausschüsse der Gemeindevertretung ihre Arbeit auf. Am Mittwoch, 19. Mai, um 19 Uhr konstituiert sich der Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss im Bürgerzentrum. In seiner ersten Sitzung beschäftigt er sich dann gleich mit einer möglichen Wohnbebauung am Werrtor, den Auswirkungen bevorstehender Gewerbesteuer-Rückzahlungen, einem Standort für eine Skateranlage, der Einrichtung von Zebrastreifen und einer Fußgängerampel, dem Verkehrsbeirat und der Schaffung von Behindertenparkplätzen.

Am Donnerstag, 20. Mai, trifft sich um 19 Uhr der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss zum ersten Mal. Nach den Formalien warten auf die Mitglieder 16 weitere Tagesordnungspunkte. Die Sitzungen sind öffentlich. kur