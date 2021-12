Auftritt überarbeitet

Biblis. Die Bürgerstiftung Biblis hat 2021 einige Neuerungen umgesetzt. Über sämtliche Aktivitäten berichtete der Vorstand in der Stifterversammlung. Mit Irmgard Morys, Priska Winkler und Roland Woll kamen drei neue Mitglieder in das Vorstandsteam von Gisela Gibtner und Alexander Scholl. Außerdem konnte ein neues Büro im Stadiongebäude bezogen werden. Auch der Auftritt der Stiftung wurde überarbeitet – mit einem neuen Logo, einem Flyer und einer moderneren Homepage. Auf Wunsch vieler Bürger gibt es nun auch die Möglichkeit, über PayPal zu spenden.

Mit der neuen Homepage konnte die Bürgerstiftung zudem die Aufgabe übernehmen, den Veranstaltungskalender für die Großgemeinde zu führen. Neu ist die Möglichkeit, eine Patenschaft zugunsten der Bürgerstiftung zu übernehmen. Einzelheiten stellt die Bürgerstiftung auf der Homepage vor.

Stadtradeln unterstützt

2021 wurden bisher drei neue Stifter gewonnen. Trotz Pandemie konnten zahlreiche Projekte durchgeführt werden. Für Kinder in Kindertagesstätten und in der Schulkindbetreuung wurden T-Shirts, Luftfilter, Martinsbrezeln und ein Tischkicker angeschafft. Für alle Bibliser wurden Bänke aufgestellt und es wurde zu einem Waldspaziergang eingeladen.

Die Bürgerstiftung hatte zur Teilnahme am Stadtradeln aufgerufen und dafür einen Wanderpokal gestiftet. In einem Vortrag informierte sie über das Thema „Pflege“. Die Bewohner und Mitarbeiter der beiden Seniorenresidenzen wurden mit Gutscheinen für die Bewältigung einer schwierigen Zeit belohnt. Dank der großen Unterstützung aus der Bevölkerung konnten die Kosten für die Delfintherapie und logopädische Förderung für einen an frühkindlichem Autismus erkrankten Jungen übernommen werden.

Für 2022 sind bereits einige Projekte in Planung, wie der Vorstand informiert. Zudem nimmt die Stiftung auch Vorschläge von Bürgern oder Vereinen entgegen. red