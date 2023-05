Aufruf zur Typisierung

Biblis. Florian Hofmann ruft gemeinsam mit dem Radfahrverein Biblis zur Typisierungsaktion am Sonntag, 14. Mai, in der Bibliser Pfaffenau-Halle auf – und nicht, wie in unserer gestrigen Ausgabe berichtet, in der Riedhalle.

Die Typisierungsaktion für die DKMS findet parallel zur Hessischen Meisterschaft im Kunstradfahren statt. Zwischen 10 und 17 Uhr besteht die Gelegenheit, sich in die Datei der Knochenmarksspender aufnehmen zu lassen. Dafür muss lediglich mit einem Wattestäbchen ein Speichelabstrich im Mund gemacht und abgegeben werden.

Florian Hofmann hat bereits selbst Knochenmark gespendet und ruft nun alle Bibliser und die Menschen aus der Umgebung dazu auf, sich ebenfalls testen zu lassen. red