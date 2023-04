Aufruf zum Stadtradeln

Biblis. 2021 und 2022 hat die Gemeinde Biblis bereits erfolgreich am Stadtradeln teilgenommen: Sie war jeweils die radelaktivste Kommune (in der Grüße unter 10 000 Einwohnern) und erhielt in beiden Jahren eine Auszeichnung in Gold. Auch 2023 nimmt Biblis wieder an der Aktion teil, teilt das Rathaus mit.

Bei dem Wettbewerb sammeln die Bürgerinnen und Bürger in Teams innerhalb von drei Wochen so viele Fahrradkilometer wie möglich: Auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit – jeder Kilometer zählt.

„Am Stadtradeln können alle teilnehmen, die gerne mit dem Fahrrad fahren oder noch nach einer passenden Gelegenheit suchen, das Fahrrad wieder aus dem Keller zu holen“, erklärt Bürgermeister Volker Scheib. „Wer im Alltag mit dem Fahrrad unterwegs ist, tut nicht nur Gutes für das Klima und die eigene Gesundheit, sondert entlastet auch den Straßenraum.“

Beim Stadtradeln können alle mitmachen, die in Biblis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule oder Ausbildungsstätte besuchen. Anmeldungen sowie Team-Registrierungen sind ab sofort auf https://www.stadtradeln.de/kreis-bergstrasse möglich.

Spannend ist auch die Frage, wer im Ort in diesem Jahr das beste Team wird. Die letzten beiden Jahre war dies der RV Vorwärts Biblis. Der Verein erhielt den von der Bürgerstiftung Biblis zur Verfügung gestellten Wanderpokal. red