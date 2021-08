Aufbauteams in den Startlöchern

Biblis. Der Countdown läuft, bis am Freitag, 20. August, im Bibliser Pfaffenau-Stadion die Filminsel ihr XXL-Open Air startet. Am Donnerstag ist großer Aufbautag. „Wahrscheinlich vormittags wird die riesige Leinwand gestellt. Abends dann richten wir unsere Bestuhlung ein“, berichtet Birgit Gimbel vom Vorstandsduo im Gespräch mit dieser Redaktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei werden die Mitarbeiter des kommunalen Kinos von Helfern der teilnehmenden Vereine unterstützt. Das beginnt schon beim Transport aus der Filminsel in der Hintergasse. Dort sind Snacks, Popcorn, Nachos und Süßigkeiten gelagert. Alles muss seinen Weg in die Josef-Seib-Straße finden. Auch die eigenen Stühle, Tische und Bänke werden mitkommen. Dazu nutzen die Helfer zwei Anhänger und einen kleinen Bus.

Vereine verkaufen Getränke

„Am Donnerstag kommt auch der Getränkehändler und bringt seinen mobilen Verkaufsstand mit integrierter Kühlung vorbei“, erklärt die Vorsitzende. Das ist eine große Hilfe für die Filminsel: Mehrere Vereine übernehmen an den verschiedenen Abenden den Getränkeverkauf, um so eigene Einnahmen zu generieren. Die Vereinsmitglieder müssen lediglich ihre Wechselkasse mitbringen, und dann wird lediglich im Anschluss abgerechnet. Zudem wird der Toilettenwagen geliefert, ebenso ein Abfallcontainer. Ein Elektriker der Gemeinde übernimmt die korrekte Stromverkabelung. Beim Aufstellen der Bestuhlung bekommt das Mitarbeiterteam ebenfalls Unterstützung von den Vereinen.

Karten sind noch für jeden Film zu bekommen. „Wir setzen auf die Abendkasse. Das Wetter war dieses Jahr sehr unbeständig. Aber eigentlich ist für die Spieltage recht gutes vorhergesagt“, drückt Birgit Gimbel die Daumen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die bisher besten Filme im Vorverkauf sind Blues Brothers, Grease und The Fast and The Furious, Teil 9. Besonders für die Benefizveranstaltung mit der bayrischen Kabarettistin Lizzy Aumeier am Mittwoch wünscht sich die Filminsel ein volles Stadion. Einen Teil der Einnahmen kommt den Flutopfern aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zugute.

Bürgermeister als Schirmherr

Das XXL-Open Air wird von Bürgermeister Volker Scheib eröffnet. Das Team der Filminsel freut sich ganz besonders auf dieses Kino-Festival der besonderen Art. Auch wenn das beim Auf- und Abbau viel Arbeit ist. Wenn die Filme erst einmal laufen, wird es einfacher für die Mitarbeiter. „Dann müssen wir lediglich vor Ort sein und den Service leisten wie auch in der Hintergasse“, so die Vorsitzende.

Auf jeden Fall ist sie gespannt, wie das Angebot angenommen wird. „Einfach abends kurzfristig zu uns ins Stadion kommen und die Atmosphäre im Stadion und die riesige Leinwand genießen“, fordert sie die Bibliser und die Leute aus der Region auf. Alle Besucher können an Sitzgelegenheiten mitbringen, was sie wollen. Von der Picknickdecke bis zum Terrassenmöbel ist alles erlaubt, um es sich auf der Wiese bequem zu machen. cid